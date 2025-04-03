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ميلان يتجه للتخلي عن مدربه كونسيساو

3
APRIL
2025
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يبدو أن مشوار البرتغالي سيرجيو كونسيساو كمدرب لميلان الإيطالي لن يكون طويلا، إذ يتجه النادي للتخلي عن خدماته في نهاية الموسم وفق ما أفادت التقارير الإعلامية.
 
وبعدما بدأ مشواره خلفاً لمواطنه باولو فونسيكا بإحراز الكأس السوبر الإيطالية في يناير، فشل كونسيساو في الارتقاء إلى مستوى التوقعات وخسر ميلان خمس من مبارياته الـ13 في الدوري تحت إشرافه، إضافة إلى فشله في تجاوز الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بخروجه على يد فينوورد الهولندي.
 
ومع بقاء ثماني مراحل على نهاية الموسم، يقبع ميلان في المركز التاسع بعد خسارته الأحد أمام نابولي 1-2، متخلفا بفارق تسع نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.
 
ووقّع كونسيساو في ديسمبر عقداً حتى 2026، لكن يبدو أنه لن يصل إلى نهاية الاتفاق المبرم بين الطرفين مع توجه النادي إلى إقالته بحسب ما نقل موقع "فوتبول إيطاليا" عن شبكة "سكاي سبورت" وموقع "كالتشو ميركاتو".
 
وسيتولى المدير الرياضي الجديد الذي سيختاره المدير التنفيذي جورجو فورلاني في الأسابيع القليلة المقبلة، والمرشح أن يكون فابيو باراتيتشي أو الألباني إيغلي تاريه، تعيين المدرب الجديد للفريق اللومباردي بحسب توقعات الصحافة.
 
وتبقى مسابقة الكأس الفرصة الوحيدة لميلان لإنقاذ الموسم لكنه يواجه امتحانا شاقا جدا في نصف النهائي ضد جاره إنتر بطل الدوري والمتصدر الحالي.
 
وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين الأربعاء على أن يلتقيا إيابا في 23 أبريل الحالي.
 
وستكون مواجهة الديربي ثأرية بالنسبة لإنتر، لأن رجال المدرب سيموني إنزاغي خسروا مرتين أمام جيرانهم هذا الموسم، بينهما في المباراة النهائية للكأس السوبر عندما تقدموا 2-0 قبل أن ينهزموا 2-3 في ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض في 6 كانون الثاني/يناير.
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