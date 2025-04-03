الجيش الملكي يشكو بيراميدز بشأن الجماهير

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أعلن نادي الجيش الملكي المغربي، الأربعاء، تقديم شكوى رسمية ضد بيراميدز المصري، بسبب منع عدد من الجماهير المغربية من حضور لقاء الفريقين في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا والذي أقيم، الثلاثاء، في ملعب الدفاع الجوي مصر.

وأكدت إدارة الجيش في بيان: "أنها قامت بمجموع الإجراءات اللازمة لضمان حصول الجماهير على حقها المشروع في الولوج إلى الملعب وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)".

وأوضحت أنه: "منذ الاجتماع الفني الذي عقد يوم 31 مارس 2025، أبلغتنا إدارة بيراميدز أنهم خصصوا 100 تذكرة فقط لجماهير الجيش الملكي، وهو ما لا يتماشى مع لوائح CAF التي تنص على تخصيص نسبة لا تقل عن 5 بالمئة من السعة الإجمالية للملعب للفريق الضيف، أي 1500 تذكرة على الأقل".

وتابع البيان: "إثر ذلك، قامت إدارة الجيش الملكي بمراسلة الاتحاد الإفريقي وتخاطبت مع إدارة بيراميدز لتصحيح هذا الأمر غير القانوني، لكن إدارة بيراميدز لم تتجاوب مع هذه المراسلات ولم توفر مزيدا من التذاكر لتجنب أي مخاطر أمنية، بل اكتفت بإضافة 100 تذكرة إضافية، مما يعني حرمان مئات المشجعين من دخول الملعب".

واعتبر الجيش الملكي أن "هذه الممارسات غير المقبولة، خصوصا في مرحلة متقدمة من البطولة مثل ربع النهائي، تتنافى مع القوانين الرياضية والأخلاقية وتعكس سلوكا غير احترافي، كما أن عدم احترام المنافسة وجماهيرها التي سافرت من المغرب لدعم فريقها قد يؤدي إلى توتر أو مشاكل أمنية في حال عدم الالتزام باللوائح التنظيمية المعتمدة".

كما أشارت إلى أن "هذا التصرف يتناقض مع القوانين والأخلاقيات الرياضية التي تهدف إلى توطيد العلاقات الأخوية وتعزيز الروح الرياضية بين الفرق والمتابعين. إن مثل هذه الممارسات لا تضر فقط بعدالة المنافسة، بل تنسف أيضا مبادئ الاحترام والتعاون التي تجمع مختلف مكونات كرة القدم الإفريقية".

ولفت البيان إلى أن إدارة الجيش الملكي قدمت "شكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) من أجل التحقيق في هذه الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تضر بروح المنافسة واللعب النظيف".

كان لقاء الفريقين، والذي أقيم الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي في مصر، قد انتهى بفوز بيراميدز 4-1 ليضع قدما في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا بانتظار لقاء العودة المقرر أمام الجيش الملكي يوم الثلاثاء المقبل في المغرب.