برشلونة يضرب موعدا في كلاسيكو ناري مع الريال في نهائي الكأس

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ضرب برشلونة موعدا في كلاسيكو ناري مع غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة النهائية لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم، بفوزه على مضيفه أتلتيكو مدريد 1-0 الأربعاء في إياب نصف النهائي على ملعب "ميتروبوليتانو" في مدريد.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27. وكان الفريقان تعادلا 4-4 ذهابا في برشلونة.

وكان ريال مدريد حجز بطاقته بشق الأنفس على حساب ضيفه ريال سوسييداد بتعادله معه 4-4 بعد التمديد عقب انتهاء الوقت الأصلي بفوز الفريق الباسكي 4-3، معوضا خسارته على ارضه 0-1 ذهابا.

وتقام المباراة النهائية في 26 أبريل المقبل في اشبيلية.

ويواصل العملاقان منافستهما الشرسة على لقب الدوري حيث يتصدر النادي الكاتالوني الترتيب بفارق ثلاث نقاط أمام النادي الملكي حامل لقبه العام الماضي، قبل تسع مراحل من نهاية موسم يحلمان فيه معا بالثلاثية.

والتقى العملاقان 7 مرات في نهائي المسابقة التي يحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد القابها (31)، وفاز ريال مدريد 4 مرات مقابل ثلاث هزائم.

وحجز برشلونة بطاقته الى المباراة النهائية الـ43 في تاريخه، فيما بلغها النادي الملكي، ثالث أفضل المتوجين باللقب (20)، للمرة الحادية والأربعين في تاريخه.