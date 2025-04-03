مرموش يقود مانشستر إلى المركز الرابع بالبريميرليغ

A + A -

قاد الدولي المصري عمر مرموش فريق مانشستر سيتي للفوز على ليستر سيتي 2 - صفر واحتلال للمركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثلاثين من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز إبسويتش على بورنموث 2 - 1 ، وأستون فيلا على برايتون 3 - صفر، ونيوكاسل على برينتفورد 2 - 1، وتعادل ساوثهامبتون مع كريستال بالاس 1 - 1.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما جاك غريليش في الدقيقة الثانية وعمر مرموش في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين.

وكان هذا الهدف هو الخامس لمرموش في 8 مباريات مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها مرموش هدفا، بعدما سجل أمام برايتون في الجولة الـ29، و خر في مرمى بورنموث في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

ويمكن لتشلسي أن يستعيد المركز الرابع حال فوزه على توتنهام يوم الخميس.

وبات هذا هو الانتصار الأول لمانشستر سيتي في الدوري بعد الخسارة والتعادل في آخر جولتين، كما أنه الانتصار الثاني على التوالي للفريق بعد الوفز على بورنموث 2 - 1.

وأصبح هذا الانتصار هو الخامس عشر لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل، الخسارة في تسع مباريات والتعادل في ست.

في المقابل، كانت هذه هي الخسارة السابعة على التوالي لفريق ليستر، الذي يقترب بقوة نحو الهبوط لدوري الدرجة الأولى، وهي الخسارة الـ21 للفريق مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في خمس.

وفي المباراة الثانية، فاز إبسويتش على بورنموث 2 / 1.