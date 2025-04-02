الكشف عن موقف صلاح من الانتقال إلى الهلال قبل المونديال

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كشفت تقارير إعلامية بريطانية، يوم الثلاثاء، أن النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، لا يزال مهتما بالانتقال إلى الدوري السعودي في الصيف المقبل.

وينتهي عقد الدولي المصري مع ليفربول في الصيف، ولم يقم الهداف بتمديد عقده حتى الآن.

مع استمرار الشكوك حول مستقبله في "أنفيلد"، تشير التقارير إلى أن الهلال يعتبر الوجهة الأكثر ترجيحا لصلاح.

وبحسب صحيفة "ديلي تلغراف"، فإن صلاح لا يزال مهتما بالانتقال إلى السعودية، لكنه أعطى الأولوية لسماع العرض الذي سيقدمه ليفربول له.

وزعمت تقارير أن إدارة ليفربول فتحت مفاوضات مع رامي عباس، وكيل صلاح، من أجل تمديد عقده.

وتؤكد "تلغراف" أن هناك فرصة ضئيلة لانتقال صلاح إلى السعودية قبل كأس العالم للأندية، التي تقام في الصيف.

ويعد صلاح المرشح الأبرز لجائزة أفضل لاعب في الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين، بعد أن قاد ليفربول إلى قمة جدول الترتيب والنادي بات قريبا من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر البالغ من العمر "32 عاما" قائمة هدافي الدوري برصيد 27 هدفا، متقدما بستة أهداف على إيرلينغ هالاند، الذي سيغيب عن معظم بقية الموسم بسبب الإصابة.