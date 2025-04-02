منع حارس ميسي الشخصي من دخول ملاعب أميركا

A + A -

بعدما اكتسب شهرة واسعة، قررت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين منع ياسين تشويكو، الحارس الشخصي لنجم كرة القدم ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، من حماية المهاجم الأرجنتيني خلال مباريات الفريق.

وقرر الدوري الأميركي تولي مسؤولية أمن المباريات بشكل كامل، مع السماح لتشيوكو بدخول غرف تبديل الملابس والمناطق المختلطة فقط.

في حين أكد الحارس الشخصي لميسي أن الرابطة لن تسمح له بالتواجد في الملعب، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسبانية.

" دعوني أساعد ميسي"

وأضاف قائلا: قضيت سبع سنوات في أوروبا، عملت في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، ولم يقتحم الملعب سوى ستة أشخاص... ثم جئت إلى أميركا، وفي غضون 20 شهرًا فقط، اقتحمه 16 شخصًا... هناك مشكلة كبيرة هنا، دعوني أساعد ميسي.

جاء قرار التعاقد مع تشويكو وسط عدد متزايد من غزاة الملاعب في السنوات الأخيرة، بينما جذب ميسي قدرا لا يصدق من الضجيج والاهتمام بانتقاله إلى ميامي في 2023.

وتم استدعاء الحارس الشخصي، الذي جاء إلى ميامي قادما من باريس بعد حماية ميسي في باريس سان جيرمان، للعمل في أبريل من العام الماضي بعد أن رُصد مشجعا يركض من خلف أحد الأهداف نحو أسطورة كرة القدم.

وكان تشويكو، الجندي الأميركي السابق، قد نال شهرة واسعة بعدما ظهر في مقاطع مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب حمايته لميسي من الجماهير خلال مباريات نجم إنتر ميامي، ومطاردة اللاعب خارج خط التماس خلال مباريات الدوري الأميركي لكرة القدم.

كما ظهر في فيديوهات عديدة وهو يراقب الجماهير عن كثب لمنع أي شخص يقتحم الملعب من إيذاء ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات.