أنشيلوتي يتحدث عن مبابي.. "لديه فرصة" مثل رونالدو

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أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن الفرنسي كيليان مبابي "لديه فرصة" للسير على نهج النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو في النادي الملكي.

وعقب تسجيله هدفين في فوز الريال 3-2 على ليغانيس بالدوري الإسباني لكرة القدم، السبت الماضي، على ملعب سانتياغو برنابيو، رفع مبابي (26 عاما) رصيده إلى 33 هدفا في جميع المسابقات مع الفريق الأبيض، الذي انضم إليه الصيف الماضي قادما من باريس سان جرمان الفرنسي.

وتمكن مبابي من معادلة إجمالي ما سجله رونالدو في أول مواسمه التسعة مع ريال مدريد، والتي أحرز خلالها 451 هدفا، محققا رقما قياسيا في تاريخ النادي، وساهم في فوز الفريق بالعديد من الألقاب، كان من بينها التتويج بدوري أبطال أوروبا 4 مرات.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من مساء الإثنين، قبل مباراة الفريق ضد ضيفه ريال سوسييداد، في وقت لاحق، الثلاثاء، بإياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا "من الصعب مقارنة لاعبين مختلفين. أتمنى بشدة أن يتمكن مبابي من تحقيق ما حققه كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد".

وأكد المدرب الإيطالي في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "لدى مبابي فرصة لتحقيق ذلك، وهذا يعني أنه سيصبح أسطورة في ريال مدريد كما فعل كريستيانو رونالدو".

ويمتلك الريال الحظوظ الأوفر في الصعود لنهائي كأس ملك إسبانيا وملاقاة الفائز من مواجهة قبل النهائي الأخرى بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، لاسيما بعد فوزه 1-0 على ملعب سوسييداد في لقاء الذهاب.

وأحرز البرازيلي الصاعد إندريك (18 عاما) هدف اللقاء الوحيد، ليبرهن عن تأقلمه السريع مع الريال، الذي انتقل لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأحرز إندريك 6 أهداف هذا الموسم، من بينها 4 أهداف بكأس الملك، علما بأنه شارك في 24 مباراة هذا الموسم في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، لكنه لم يبدأ أساسيا سوى مرة واحدة فقط.

وتحدث أنشيلوتي عن إندريك، حيث قال: "لا أعتقد أنه يشعر بالقلق. إنه سعيد، ويعمل بجد، ويبدو متحمسا. أنا سعيد للغاية به".

واختتم مدرب الريال تصريحاته، حيث قال: "سأمنحه دقائق لعب أينما أمكنني، لأنه لطالما استغلها على أكمل وجه، وبالطبع ربما يحصل على فرصة أمام سوسييداد عطفا على ما قدمه من أداء رائع في كأس الملك".