مدرب ليفربول يعلق على رحيل أرنولد.. وتطورات إصابته

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أكد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الثلاثاء، بأن سعي فريقه لمعادلة الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لم يتأثر بالتقارير المتكررة، التي تربط انتقال ترينت ألكسندر أرنولد لفريق ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الحالي.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة بأن ريال مدريد يجري مفاوضات لإتمام صفقة ضم ألكسندر أرنولد، الذي يقضي موسمه الأخير في عقده مع ليفربول، ليكون متاحا في صفقة انتقال حر، علما بأن كلا الناديين لم يعلقا بشكل رسمي عن أي صفقة محتملة.

وأكد سلوت أن ناديه عاش طوال الموسم في ظل تكهنات بشأن ألكسندر أرنولد، بالإضافة للمصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك، اللذين ينتهي عقديهما أيضا بختام الموسم الجاري.

وقال المدرب الهولندي: "هذا الوضع قائم منذ 8 أو 9 أشهر، وأعتقد أن هؤلاء اللاعبين الثلاثة قدموا أداءً رائعًا في ظل هذه الظروف، لذا فإن الأمر لا يؤثر عليّ إطلاقا".

وأوضح سلوت أنه ما كان ليثار هذا القدر من الحديث عن ألكسندر أرنولد في الأسابيع الأخيرة لو كان لائقا بدنيا وشارك مع منتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم، لكنه يتعافى الآن من إصابة في كاحل قدمه تعرض لها خلال خروج ليفربول من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جرمان الفرنسي في 11 مارس الماضي.

ومن المقرر أن يغيب ألكسندر أرنولد عن مباراة ليفربول مع ضيفه وجاره اللدود إيفرتون، الأربعاء.

وقبل انطلاق المرحلة الـ30 للمسابقة، يتصدر ليفربول الترتيب بفارق 12 نقطة أمام أرسنال، صاحب المركز الثاني، مع تبقي 9 مباريات على نهاية البطولة هذا الموسم، حيث يتطلع ليفربول لحصد لقبه الـ20 في تاريخه بالمسابقة العريقة، ومعادلة رقم منافسه التقليدي مانشستر يونايتد، صاحب الرقم القياسي.

وتحدث سلوت عن ألكسندر أرنولد، حيث قال: "إنه مصاب، وهذا يعني أنه يركز تماما على تعافيه، وبالنسبة لنا، يعني هذا أننا نحاول مساعدته على العودة في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "أما بالنسبة لبقية اللاعبين، فقد تذبذبت الأمور خلال الأشهر الثمانية الماضية، ربما بسبب كل الحديث عنه أو عن فيرجيل أو صلاح، لكننا لم نركز أبدا على تلك الأقاويل".

واختتم سلوت تصريحاته قائلا: "لقد ركزنا على ما يجب علينا فعله. بالنسبة لفيرجيل ومو، يتمثل هدفنا في الفوز بديربي ميرسيسايد، أما بالنسبة لترينت، فيتمثل هدفنا في ضمان جاهزيته في أسرع وقت ممكن".

ولعب ألكسندر أرنولد (26 عامًا)، طوال مسيرته الكروية مع ليفربول، وفاز بجميع الألقاب الكبرى مع النادي، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.