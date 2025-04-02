غوارديولا يكشف مدة غياب هالاند الصادمة.. ويعلن التفاصيل

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كشف الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم الفريق، ربما يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 7 أسابيع.

وتعرض هالاند لإصابة في كاحل القدم خلال فوز مانشستر سيتي على مضيفه بورنموث، الأحد، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ولا يزال مانشستر سيتي غير متأكد من مدى خطورة الإصابة، لكنه يأمل في أن يتمكن هالاند من اللعب مرة أخرى خلال الموسم الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن غوارديولا قوله: "أبلغني الأطباء أن هالاند سيغيب ما بين 5 إلى 7 أسابيع. لذا مل أن يكون جاهزًا مع نهاية الموسم وكأس العالم للأندية".

كان هالاند سجل للتو هدفه الثلاثين هذا الموسم بمختلف المسابقات، حينما أحرز هدف التعادل لمانشستر سيتي في مرمى بورنموث، قبل أن يتعرض للإصابة إثر التحام عنيف مع لويس كوك، لاعب خط وسط الفريق المضيف.

ويخوض فريق غوارديولا، الذي لا يزال يصارع على التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، مباراتين ضد ليستر سيتي ومانشستر يونايتد هذا الأسبوع، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد ذلك، سيحل سيتي ضيفا على كريستال بالاس، ثم إيفرتون قبل مباراته في قبل نهائي كأس إنجلترا ضد نوتنغهام فورست، على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن في 26 أبريل الحالي.