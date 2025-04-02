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لأهلي المصري يسقط الهلال السوداني بهدف

2
APRIL
2025
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افاز الأهلي المصري على ضيفة الهلال السوداني، يوم الثلاثاء، بهدف نظيف ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
هدف أصحاب الأرض حمل توقيع محمد هاني.
 
وسيطر الأهلي على الشوط الأول، وبعد مرور ربع ساعة، أهدر إمام عاشور انفراداً بالمرمى.
 
وشهدت الدقيقة الـ18 أول هجمة منظمة للهلال السوداني، انتهت إلى ركلة ركنية من الجهة اليسرى شتّتها دفاع الأهلي.
 
 وواصل الأهلي المصري هجومه، ونفّذ بن شرقي في الدقيقة 34 ركلة ركنية بكرة عرضية شتّتها الدفاع إلى منطقة وسط الملعب. وفي الدقيقة 40 سدّد جون كلود لاعب الهلال كرة من داخل منطقة جزاء الأهلي ذهبت بين أحضان حارس المرمى.
 
ويستعد الأهلي لخوض مباراة الإياب أمام الهلال في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل بموريتانيا، وهي المباراة التي ستحسم الفريق المتأهل إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية.
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