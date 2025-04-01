أنس جابر وميار شريف تتقدمان في التصنيف العالمي للتنس

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تقدمت التونسية أنس جابر والمصرية ميار شريف في التصنيف الصادر عن الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، يوم الاثنين.

وباتت أنس جابر في المركز 29 عالميا، بينما قفزت ميار شريف أربع خطوات للأمام لتحتل المركز 63 عالميا.

ولم يشهد التصنيف أي تعديل على مستوى الخمسة الأوائل، ولكن البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا ابتعدت أكثر في الصدارة بفضل فوزها بلقب بطولة ميامي المفتوحة للتنس "فئة 1000 نقطة" على حساب الأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة الرابعة.

ترتيب أول 10 لاعبات في التصنيف العالمي للتنس

البيلاروسية أرينا سابالينكا 10541 نقطة.

البولندية إيغا شفيونتيك 7470 نقطة.

الأمريكية كوكو غوف 6063 نقطة.

الأمريكية جيسيكا بيغولا 5796 نقطة.

الأمريكية ماديسون كيز 4949 نقطة.

الإيطالية جاسمين باوليني 4843 نقطة.

الروسية ميرا أندريفا 4775 نقطة.

الصينية كينوين تشينغ 4135 نقطة.

الإسبانية باولا بادوسا 3821 نقطة.

الكازاخية إلينا ريباكينا 3808 نقاط.