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مانشستر سيتي الإنجليزي يكشف تفاصيل إصابة هالاند

1
APRIL
2025
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أعلن مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الإثنين، إصابة المهاجم إرلينغ هالاند في الكاحل في مواجهة بورنموث في دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الأحد، وسيخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد مدى إصابته.
 
وخرج هالاند في الدقيقة 61 من المباراة التي فاز بها سيتي 2-1 بعدما سجل هدف التعادل، وتحوم الشكوك الآن حول مشاركة النرويجي الدولي في قبل النهائي أمام نوتنغهام فورست في نهاية الشهر المقبل بسبب إصابته في الكاحل الأيسر.
 
وقال النادي في بيان: "خضع إرلينغ لفحوصات أولية في مانشستر صباح الإثنين، وسنرجع الآن لاستشارة أخصائي لتأكيد مدى الإصابة".
 
وأضاف: "من المتوقع أن يكون إرلينغ جاهزا في الوقت المناسب للعودة إلى الملاعب هذا الموسم، بما في ذلك كأس العالم للأندية هذا الصيف"، في إشارة إلى البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.
 
وسجل هالاند 21 هدفا في 28 مباراة بالدوري هذا الموسم ويحتل سيتي، الفائز بالدوري في آخر أربعة مواسم، المركز الخامس في ترتيب البطولة، وفاز مرة واحدة فقط في آخر أربع مباريات بالدوري. ويستضيف سيتي منافسه ليستر سيتي بعد غد الأربعاء.
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