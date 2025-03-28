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عاش جونيا إيتو لاعب ريمس الفرنسي والنجم المفضل لدى السيدة الأولى في فرنسا بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فترة صعبة بعدما ابتعد عن صفوف منتخب اليابان عقب اتهامه بالاعتداء الجنسي على سيدتين، قبل أن تتم تبرئته ليعود مجدداً للمشاركة دولياً بعدها بأشهر.

وخاض إيتو 60 مباراة مع منتخب اليابان بدأت في ديسمبر 2017، بينها أربع مباريات في كأس العالم 2022، وسجل خلالها 14 هدفاً،

وانسحب إيتو من معسكر اليابان في العاصمة القطرية الدوحة العام الماضي أثناء خوض منافسات كأس آسيا، بعدما طالته اتهامات بالاعتداء على امرأتين في مدينة أوساكا يونيو 2023، لكنه نفى تلك المزاعم، وأوضح أنه فضَّل المغادرة حرصًا على صحته النفسية والجسدية.

وتقدمت امرأتان بشكوى متهمتين فيها لاعب كرة القدم البالغ من العمر 32 عامًا بجعلهما "ثملتين" ثم الاعتداء عليهما جنسيًا داخل فندق في أوساكا بعد مباراة ودية بين منتخبي اليابان وبيرو، وبعد تلك الأنباء فتحت الشرطة اليابانية تحقيقًا في القضية، بينما أوضح محامي اللاعب حينها أن روايتهما غير متسقتين، ولا يوجد دليل مادي يدعم مزاعمهما.

ودعم ريمس الفرنسي لاعبه حينها في بيان أكد فيه أن الصفات الإنسانية وسلوك اللاعب لم يكونا يومًا موضع شك.

وفي يوليو 2024، قرر مكتب المدعي العام في أوساكا عدم توجيه اتهامات ضد أي طرف، مشيرًا إلى عدم كفاية الأدلة. كما قدم إيتو شكوى منفصلة ضد صحيفة "شوكان شينشو" اليابانية، التي نشرت تقريرًا عن الواقعة، بدعوى التشهير والإضرار بسمعته.

وعاد إيتو إلى تشكيلة اليابان في أغسطس 2024 لأول مرة منذ تبرئته من الاتهامات الجنسية، ليشارك حينها أمام الصين ويسجل هدفاً ثم أمام البحرين في التصفيات.

ويعتبر إيتو اللاعب المفضل لدى بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ حضرت فعالية في مستشفى جامعة ريمس برفقة ديدييه ديشامب العام الماضي، وسئلت الأخير عن إمكانية ضمه لـ"الديوك".

واقترحت السيدة الأولى في فرنسا بشكل مفاجئ على مدرب المنتخب الفرنسي ضم جناح ريمس إيتو قائلة: هناك لاعب ياباني يلعب بشكل جيد في ريمس. إنه لاعب ممتاز. يجب أن يتم اختياره في فريق ديدييه ديشان.

وذكرت الصحافة الفرنسية حينها أن ديشان انفجر ضاحكًا، مجيباً: حسنًا لم أقم بضمه لأنه ياباني.