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من بينهم صلاح.. أعلى اللاعبين أجرا في البريمرليغ هذا الموسم

28
MARCH
2025
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يتصدر النرويجي إيرلينغ هالاند قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في موسم 2024-2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن هالاند بات أعلى اللاعبين أجرا بعد تمديد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2034.
 
ويتقاضى هالاند (24 عاما) راتبا شهريا ضخما يبلغ 2.57 مليون يورو، ما يجعله "سيبورغ لا يُقهر" على حد وصف الصحيفة الفرنسية.
 
ويأتي خلفه زميله في السيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، الذي يتقاضى 2.06 مليون يورو شهريا.
 
وفيما يلي ترتيب أعلى اللاعبين أجرا في البريميرليغ:
 
إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 2,570,000 يورو
 
كيفن دي بروين (مانشستر سيتي): 2,060,000 يورو
 
كاسيميرو (مانشستر يونايتد) ومحمد صلاح (ليفربول): 1,880,000 يورو
 
ماركوس راشفورد (أستون فيلا) ورحيم ستيرلينغ (أرسنال): 1,670,000 يورو
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