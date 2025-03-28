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بسبب مونديال الأندية.. مواعيد جديدة للانتقالات في البريمرليغ

28
MARCH
2025
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حددت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم مواعيد جديدة لفترة الانتقالات، وذلك من أجل السماح لمانشستر سيتي وتشيلسي بالتعاقد مع لاعبين جدد قبل كأس العالم للأندية.
 
 
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن فترة الانتقالات ستفتح بين يومي الأحد الأول من يونيو المقبل، حتى العاشر من الشهر ذاته، ثم سيتم إغلاقها لمدة خمسة أيام قبل فتحها مجددا ابتداء من 16 من الشهر ذاته حتى الأول من سبتمبر المقبل.
 
ويشهد الصيف المقبل أول نسخة من بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، والتي تتضمن 32 فريقا وتعتمد نفس النظام العادي لكأس العالم للمنتخبات خلال السنوات الماضية.
 
وسيمثل تشيلسي ومانشستر سيتي، الكرة الإنجليزية في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة ابتداء من 15 يونيو المقبل.
 
ولكن لدى رابطة الدوري الإنجليزي 12 أسبوعا فقط لفترة الانتقالات الصيفية، ولذلك جاءت فترة الأيام الخمس للتوقف وذلك من أجل أن تتواصل المدة حتى الأول من  سبتمبر المقبل.
 
ويسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للاعبين بالتوقيع للأندية المشاركة في مونديال الأندية وذلك بين الأول والعاشر من يونيو المقبل، ثم مرة أخرى من 27 من الشهر ذاته وحتى الثالث من يوليو المقبل في مرحلة خروج المغلوب.
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