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تصفيات مونديال 2026.. مصر تواصل صدارة المجموعة الأولى

26
MARCH
2025
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واصل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بفوزه على سيراليون 1-0 الثلاثاء في القاهرة ضمن الجولة السادسة.
 
وسجل أحمد سيد "زيزو" (45+3) هدف الفراعنة الوحيد لترفع مصر رصيدها إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة الأولى قبل 4 جولات على نهاية التصفيات.
 
وتأتي بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ11 نقطة، مقابل 8 لسيراليون في المركز الثالث و6 لإثيوبيا وغينيا بيساو فيما تتذيل جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.
 
وحقق الفراعنة فوزهم الخامس في المجموعة مقابل تعادل وحيد تحت قيادة أسطورة المنتخب المصري السابق ومدربه الحالي حسام حسن.
 
وتتبقى لمنتخب مصر 4 مباريات بالمجموعة، حيث يستقبل إثيوبيا بالقاهرة ثم يخرج لملاقاة بوركينا فاسو في سبتمبر المقبل، قبل أن يختتم التصفيات بمباراتي جيبوتي خارج الأرض وغينيا بيساو بالقاهرة في أكتوبر.
 
وتأهلت مصر لكأس العالم في 3 مناسبات سابقة، في إيطاليا 1934 و1990 وروسيا 2018.
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