محرز: سنفعل المستحيل حتى تتأهل الجزائر إلى المونديال

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أكد قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم رياض محرز أنه سيفعل المستحيل رفقة زملائه لقيادة "الخضر" لبلوغ نهائيات كأس العالم 2026.

وقال محرز، في تصريحات صحفية عقب الفوز على موزمبيق 5 / 1 مساء الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية: "قدمنا مباراة كبيرة".

وأضاف: "لعبنا مثلما يجب وفزنا بالطريقة وسعداء بالنتيجة. أرضية الملعب كانت ممتازة والجماهير كانت رائعة".

وتابع: "ضيعت التأهل إلى المونديال مرتين، سنعمل المستحيل للتأهل إلى النسخة المقبلة".

ونوه محرز، بأداء زميله محمد الأمين عمورة، وزملائه الذين "لعبوا مباراة كبيرة"، موضحا أن "دور أي لاعب هو تقديم الإضافة".

وقبل 4 جولات عن ختام التصفيات، صار للجزائر 15 نقطة متقدما بـ3 نقاط عن موزمبيق الوصيفة، و6 نقاط عن بوتسوانا وأوغندا صاحبتي المركز الثالث، بينما تراجعت غينيا إلى المركز الخامس بــ7 نقاط، بينما تتذيل الصومال المجموعة بنقطة واحدة.