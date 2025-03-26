مدرب منتخب المغرب: اقتربنا من مونديال 2026 بنسبة 99 في المئة

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بدى وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم، سعادته بتحقيق فوز خامس على التوالي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، معتبرا أن منتخب بلاده اقترب بنسبة 99 في المئة من المشاركة في الحدث العالمي للمرة الثالثة على التوالي.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على تنزانيا مساء الثلاثاء:" واجهنا دفاعا متأخرا مرة أخرى لكننا استحوذنا على الكرة وأتعبنا بالجري كثيرا وراء الكرة. تحلينا بالصبر وانتظرنا اللحظة المواتية للتسجيل لأن المباراة تمتد لتسعين دقيقة".

وعن فشل المهاجمين في التسجيل خلال المباريات، رد مدرب أسود الأطلس: "غيرنا أسلوب لعبنا لإتاحة الفرصة للجميع من أجل تسجيل الأهداف لكي لا نعول على لاعب واحد سواء تعلق الأمر بالرسميين أو الاحتياطيين".

وردا على الحديث المتكرر عن غياب بوفال وحكيم زياش، قال الركراكي: "أكرر مرة أخرى أن باب المنتخب مفتوح للجميع، وكل من استعاد مستواه سيجد مكانا له في القائمة مستقبلا".

واعتبر أن انتقاد الجماهير لا يزعجه بل يسعده "لكونه يؤكد أن المنتخب المغربي بلغ مرحلة بات فيها مستوى التطلعات أكبر من ذي قبل لا سيما بعد بلوغ نصف نهائي مونديال 2022".

من جهته، هنأ حميد سليمان مدرب تنزانيا منتخب المغرب على الفوز، معتبرا أن الإمكانيات الفردية حسمت النتيجة لصالح الفريق المضيف.

وقال: "عندما تواجه منتخبا بقيمة المغرب عليك أن تكون في حالة تركيز كامل لمدة تسعين دقيقة كاملة. وفي اللحظة التي فقدنا فيها تركيزنا تلقينا الهدف الأول مقارنة بالشوط الأول".