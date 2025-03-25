في إطار دعمها المستمر للرياضة اللبنانية: مؤسسة Betarabia توقع اتفاق رعاية مع الاتحاد اللبناني للتنس

A + A -

بيروت-

في خطوة جديدة تعكس التزامها الراسخ بدعم الرياضات على أنواعها، وقّعت مؤسسة Betarabia، ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد جاد غاريوس، اتفاقية رعاية مع الاتحاد اللبناني للتنس، تمتد على مدى عام كامل.

وتشمل الرعاية دعم المنتخب الوطني اللبناني للتنس ومنتخب الناشئين، في إطار مشاركتهم في البطولات المحلية والدولية، مما يسهم في تعزيز حضور لبنان على الساحة الرياضية الإقليمية والعالمية.

حضر توقيع الاتفاق من جانب اتحاد التنس كل من رئيس الاتحاد السيّد آلان الصايغ، ورئيس اللجنة الفنية ريمون كتورا، ورئيس لجنة التسويق وسيم سيقلي، حيث عبّروا عن ترحيبهم بهذه الخطوة واعتبروها دعمًا مهمًا لتطوير اللعبة وتوسيع قاعدتها على مختلف المستويات العمرية.

وأكد السيد جاد غاريوس خلال المناسبة أن “مؤسسة Betarabia تضع الرياضة في صميم أولوياتها، وتؤمن بأهمية دعم الأبطال اللبنانيين وتوفير البيئة المناسبة لتطوير قدراتهم ورفع اسم لبنان في المحافل الدولية.”

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة والرعايات التي تطلقها مؤسسة Betarabia، بهدف تعزيز الثقافة الرياضية وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الداعمة للتنمية المجتمعية في لبنان.