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بعد انسحاب رونالدو.. إعادة انتخاب رودريغيز رئيساً للاتحاد البرازيلي

25
MARCH
2025
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انتُخب إدنالدو رودريغيز رئيسا للاتحاد البرازيلي لكرة القدم لولاية ثانية يوم الاثنين بعد أيام من انسحاب أبرز منافسيه رونالدو لعدم حصوله على دعم الاتحادات المحلية.
 
واستغل رودريغيز ثغرة في لوائح الاتحاد لتقديم موعد الانتخابات لعام واحد، بعدما كانت مقررة في مارس 2026، مستغلاً انسحاب رونالدو من السباق.
 
وحصل على دعم كل الأصوات البالغ عددها 141 صوتاً في أول مرة ينتخب فيها رئيس الاتحاد بالإجماع.
 
وأبلغ رودريغيز الجمعية العمومية للاتحاد: اليوم نحتفي بوحدة لا مثيل لها في كرة القدم البرازيلية اليوم.
 
وأضاف: يقتضي عملنا تحسين صورة الكرة البرازيلية وأنا فخور بأننا على المسار الصحيح. اليوم نضرب المثل بأن الحوار والترابط يحققان النجاح وأمامنا فرصة رائعة لنظهر للعالم قوتنا كبلد مضيف لكأس العالم للسيدات 2027.
 
وتتكون الهيئة الانتخابية من 27 اتحادا إقليمياً، لكل منها ثلاثة أصوات، فيما تحصل أندية الدرجة الأولى البرازيلي وعددها 20 على صوتين لكل منها، وفرق الدرجة الثانية وعددها 20 أيضا على صوت واحد لكل منها.
 
وتبدأ ولاية رودريغيز الجديدة اعتبارا من أبريل 2026.
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