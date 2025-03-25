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الأسطورة: صلاح هزم ليفربول بـ"العلاقات".. وسحره انقلب عليه

25
MARCH
2025
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يعتقد جيمي كاراغار أسطورة ليفربول الإنجليزي السابق أن النجم المصري محمد صلاح كسب النادي في معركة "العلاقات العامة" لفترة طويلة، لكن خروج الفريق من بطولتين في غضون أيام "قلب الطاولة" عليه وأصبح النادي في موقف قوة.
 
وينتهي عقد صلاح مع ليفربول نهاية الموسم الجاري، وأكد اللاعب الهداف غير مرة أنه لم يتلق عرضا من النادي حتى الآن، وأنه جاهز للإمضاء على العقد الجديد متى ما توفر.
 
وقال كاراغار في مدونة "تُدعى كرة القدم": محمد صلاح كسب ليفربول لفترة طويلة في معركة العلاقات العامة، حينها الفريق يتصدر الدوري الإنجليزي ولم يخسر أي مباراة في دوري أبطال أوروبا، وقتها الـ"ريدز" يتحدثون عن الثلاثية، وصلاح كذلك كان يتحدث عن البقاء من منطلق قوة.
 
وواصل: قال محمد أكثر من مرة إنه لم يتلق عرضاً من ليفربول، وإنه جاهز للتوقيع متى ما تم الاتفاق، لكن لا أحد يعرف ما هي تلك الشروط.
 
وأتبع: مسؤولو ليفربول يفكرون بعد الخروج من بطولتين في أيام "هل هذه إشارة على المستقبل القادم؟ هل بدأ مستوى صلاح يتراجع؟" أعتقد أنهم باتوا أقوى الآن في المفاوضات، فحلم الثلاثية تبخر ويحق لمسؤولي النادي السؤال: لم نفز بدوري أبطال أوروبا، ولم تفز بالكرة الذهبية، ولا نعتقد أنك تستحق هذا المبلغ.
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