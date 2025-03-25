living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدرب إسبانيا: صوم يامال طبيعي

25
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني أن صوم نجمه الشاب لامين يامال في شهر رمضان لا يشكل أي مشكلة بالنسبة له ولا يؤثر على استعداداته مع حاملي اللقب لخوض مباراتي ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد هولندا.
 
وأبان دي لا فوينتي الذي يحل فريقه ضيفا على هولندا يوم الخميس قبل أن يستقبل الإياب يوم الأحد، إن "الأمور كانت طبيعية تماما بالنسبة لنا. إنه يتبع تعاليمه الدينية، قواعده، كما يفعل في ناديه برشلونة. قدم له الفريق الطبي وأخصائي التغذية إرشادات حول الأكل والشرب".
 
وشدد دي لا فوينتي "نحن نحترم دائما جميع المعتقدات إنه في حالة ممتازة للعب".
 
وأقر المدرب البالغ 63 عاما بأنها المرة الأولى في مسيرته التدريبية التي يصوم فيها أحد لاعبيه في شهر رمضان، قائلا "لم أواجه موقفا مماثلا في السابق، لكن الأمور تسير على ما يرام كالعادة".
 
وقد كشف يامال أنه يخوض جدولا يوميا محددا إذ ينهض الرابعة صباحا ليشرب الماء وتناول وجبة قبل أن يقوم بما يقوم به زملائه من تمارين وغيرها إلا أنه وقت الغداء لا يذهب معهم.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout