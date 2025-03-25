مدرب إسبانيا: صوم يامال طبيعي

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أكد لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني أن صوم نجمه الشاب لامين يامال في شهر رمضان لا يشكل أي مشكلة بالنسبة له ولا يؤثر على استعداداته مع حاملي اللقب لخوض مباراتي ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد هولندا.

وأبان دي لا فوينتي الذي يحل فريقه ضيفا على هولندا يوم الخميس قبل أن يستقبل الإياب يوم الأحد، إن "الأمور كانت طبيعية تماما بالنسبة لنا. إنه يتبع تعاليمه الدينية، قواعده، كما يفعل في ناديه برشلونة. قدم له الفريق الطبي وأخصائي التغذية إرشادات حول الأكل والشرب".

وشدد دي لا فوينتي "نحن نحترم دائما جميع المعتقدات إنه في حالة ممتازة للعب".

وأقر المدرب البالغ 63 عاما بأنها المرة الأولى في مسيرته التدريبية التي يصوم فيها أحد لاعبيه في شهر رمضان، قائلا "لم أواجه موقفا مماثلا في السابق، لكن الأمور تسير على ما يرام كالعادة".

وقد كشف يامال أنه يخوض جدولا يوميا محددا إذ ينهض الرابعة صباحا ليشرب الماء وتناول وجبة قبل أن يقوم بما يقوم به زملائه من تمارين وغيرها إلا أنه وقت الغداء لا يذهب معهم.