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الزمبابوية كوفنتري تصبح أول سيدة وإفريقية تفوز برئاسة اللجنة الأولمبية الدولية

25
MARCH
2025
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أصبحت كيرستي كوفنتري من زيمبابوي أول سيدة وأول شخص من إفريقيا يتولى رئاسة للجنة الأولمبية الدولية لتصبح عاشر شخص يشغل المنصب.
 
وحسمت وزيرة الرياضة في زيمبابوي والفائزة بميداليتين ذهبيتين في منافسات السباحة بالأولمبياد، الفوز في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت يوم الخميس في اليونان.
 
وتفوقت كوفنتري على ستة مرشحين أخرين لمنصب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، في الانتخابات التي جرت بمشاركة حوالي 100 عضو باللجنة.
 
كانت انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية الأكثر انفتاحا وصعوبة في التكهن بنتائجها منذ عقود، حيث لم يكن هناك مرشح واضح قبل التصويت.
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