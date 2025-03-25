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توابع مباراة القمة.. الأهلي يتظلم ويطلب إلغاء قرارات الرابطة

25
MARCH
2025
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تقدم الأهلي، الاثنين، بتظلم أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن مباراة القمة أمام الزمالك والتي كانت مقررة يوم 11 مارس الجاري وانسحب الفريق الأحمر منها اعتراضا على عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.
 
وأوضح الأهلي في بيان أن النادي "تقدم بتظلم أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، للحفاظ على حقوقه المشروعة في مباراة القمة التي كان مقررا لها 11 مارس الجاري".
 
وأضاف البيان أن الأهلي "طلب إلغاء قرار رابطة الأندية المحترفة بخصوص ذات المباراة وما ترتب عليه من آثار".
 
وبين أن هذه الخطوة "جاءت للحفاظ على حقوق الأهلي أمام كافة مسارات الهياكل التنظيمية للحركة الأوليمبية، وتعزيزا للخطوة الأولى للنادي بتقديم شكوى إلى اللجنة الأوليمبية المصرية".
 
كان الأهلي قد انسحب من مباراة قمة الدوري المصري أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي كانت مقررة يوم 11 مارس الجاري اعتراضا على إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري.
 
وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة بناء على ذلك اعتماد نتيجة المباراة، بفوز الزمالك 3- صفر ومعاقبة الفريق الأحمر.
 
كما قررت الرابطة خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوما مع تحمل الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل، من العقود التجارية وعقود البث، وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب، بناء على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.
 
وأضافت رابطة الأندية المصرية أنها في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية، والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.
 
وتقدم المارد الأحمر بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد كلا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما اعتبرها إجراءات مخالفة للوائح شابت مباراة القمة أمام الزمالك.
 
ورفض الأهلي عقوبات رابطة الأندية وشدد على تمسكه بمطالبه التي قدمها في شكوى إلى اللجنة الاولمبية، والتي تؤكد على أن "الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة طبقا للمستندات المقدمة".
 
وأكدت اللجنة أنها ستسعى للبت في الشكوى والرد عليها قبل انطلاق الجولة المقبلة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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