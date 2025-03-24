الأعلى في تاريخ أميركا.. بيع بوسطن سيلتكس مقابل أكثر من 6 مليارات دولار

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توصلت مجموعة يقودها ويليام تشيشولم، الشريك الإداري لمجموعة سيمفوني تكنولوجي، لاتفاق يقضي بشراء فريق بوسطن سيلتكس بطل الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة في صفقة قياسية تبلغ قيمتها ستة مليارات و100 مليون دولار على الأقل، لتصبح هي الصفقة الأغنى في تاريخ الرياضات الاحترافية الكبرى في أميركا، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على المفاوضات يوم الخميس.

وأضاف الشخص ذاته في تصريحات لوكالة أنباء أسوشيتد برس يوم الخميس شريطة عدم الكشف عن هويته، نظرا لعدم إعلان أي من الطرفين عن الاتفاق، أنه لا يزال من غير الواضح متى سيتم إبرام الصفقة وكيف سيتم هيكلتها.

لكن القيمة المقترحة للصفقة ستة مليارات و100 مليون دولار، وهو رقم قياسي في الرياضات الكبرى في أميركا، متفوقة بفارق ضئيل على مبلغ ستة مليارات و50 مليون دولار الذي أنفقته مجموعة بقيادة جوش هاريس لشراء فريق واشنطن كوماندرز في عام 2023.

وكانت شبكتا "سبورتيكو" و"إي إس بي إن" من أوائل الجهات التي أوردت خبر اتفاقية بيع بطل الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين.

وأعلنت شركة "بوسطن باسكتبول بارتنر" المحدودة الصيف الماضي عن نيتها بيع غالبية أسهم فريق سيلتكس إما أواخر العام الماضي أو أوائل هذا العام، ثم بيع ما تبقى من أسهمها في عام 2028، لكن من المتوقع أن يستمر ويك غروسبيك، الذي تقود عائلته المجموعة، في إدارة الفريق حتى اكتمال عملية البيع.

وكانت مجموعة غروسبيك اشترت فريق سيلتكس مقابل 360 مليون دولار في عام 2002.