انتقادات لنيمار بسبب "صورة قميص" على إنستغرام

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قدم نجم كرة القدم البرازيلية نيمار، نفسه لمتابعيه على إنستغرام، البالغ عددهم 229 مليون متابع، وهو يرتدي قميص فريق سانت باولي الألماني، الأمر الذي جر عليه العديد من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار عدد كبير من المستخدمين إلى أن النادي الألماني يتبنى مواقف مناهضة للفاشية والعنصرية والتمييز الجنسي، وهو ما يتناقض مع الرسائل السياسية السابقة التي أطلقها نيمار.

يذكر أن المهاجم البالغ من العمر 33 عاما دعم علنا المرشح اليميني جاير بولسونارو في حملة الانتخابات الرئاسية البرازيلية لعام 2022. ولم تقم النيابة العامة البرازيلية بتوجيه اتهامات ضد الرئيس السابق إلا في فبراير بتهمة محاولة الانقلاب.

ولكن، دائما ما يرتدي نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، قمصان رياضيين آخرين وأندية في منشوراته.

وبعد يوم من صورته بقميص سانت باولي، تم تصوير مهاجم فريق سانتوس، هذا الأسبوع، وهو يرتدي قميص نجم كرة السلة الأميركي السابق لين إيفرسون من فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.