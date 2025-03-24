تصفيات إفريقيا لمونديال 2026.. 5 لقاءات حاسمة تستحق المتابعة

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تحمل بعض المواجهات الحاسمة خلال الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم عام 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إثارة وندية كبيرتين لعشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء.

وتجرى مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم، بدءا من الأحد حتى بعد غد الثلاثاء، حيث ستلعب دورا كبيرا في تحديد ملامح المتأهلين للنهائيات، التي تقام في صيف العام المقبل.

وتعتبر مباريات الجولة السادسة مهمة للغاية في حسابات التأهل للمونديال المقبل، خاصة بالنسبة للمنتخبات التي تتصدر مجموعاتها، وتملك فارقا لا بأس به مع أقرب ملاحقيها.

وألقى الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الضوء على 5 مباريات تستحق المتابعة في إطار الجولة السادسة من هذه التصفيات:

مصر – سيراليون (المجموعة الأولى)

سيكون المنتخب المصري، صاحب صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، في مواجهة الوصيف منتخب سيراليون، الذي يحتل المرتبة الثانية في سلم الترتيب مناصفة مع منتخب بوركينافاسو برصيد 8 نقاط.

وتعتبر هذه المباراة في غاية الأهمية لـ"الفراعنة" في بقية مشوارهم لبلوغ كأس العالم، حيث ستمر تأشيرة التأهل إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخهم عبر نقاط هذه المباراة.

ويسعى منتخب سيراليون، في المقابل، لوقف سلسلة النتائج الإيجابية للمنتخب المصري في التصفيات، وتقليص الفارق معه إلى نقطتين، في حال عودته بفوز من الأراضي المصرية.

يستقبل منتخب الجزائر الثلاثاء ضيفه منتخب موزمبيق، في ملعب حسين يت أحمد بمدينة تيزي وزو بالجزائر، في مباراة قوية وستكون نقاطها جد مهمة في حسابات التأهل إلى المونديال.

ويتقاسم منتخب الجزائر، الساعي للصعود لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ نسخة عام 2014 بالبرازيل، صدارة ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات، مع منتخب موزمبيق برصيد 12 نقطة، مع أفضلية فارق الأهداف للجزائريين.

وتحظى النقاط الثلاث في هذه المواجهة باهتمام بالغ بالنسبة للمنتخبين، حيث سينفرد أحدهما بالصدارة في حال فوزه، وسيقترب أكثر من كأس العالم 2026، علما بأن موزمبيق لم يسبق لها الظهور في كأس العالم مطلقا.

الكاميرون – ليبيا (المجموعة الرابعة)

يأمل منتخب الكاميرون في الاقتراب أكثر من صدارة المجموعة الرابعة، حيث يتواجد في الوصافة برصيد 9 نقاط، حينما يستقبل منتخب ليبيا الذي يحل بعده مباشرة في سلم الترتيب، ويحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

وسيكون الفوز بالنسبة لمنتخب "الأسود غير المروضة"، الذي يتأخر بفارق نقطة خلف منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي)، الذي يتواجد على قمة الترتيب، أكثر من ضروري إذا أراد السير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى كأس العالم، وذلك رغم صعوبة المهمة أمام منتخب ليبي قوي وعنيد.

وسيتنقل المنتخب الليبي، من جهته، لمواجهة الكاميرون، وكله عزم وإرادة على الصمود، والعودة بنتيجة إيجابية تُبقى ماله قائمة في بلوغ مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك وكندا، حيث يحلم ببلوغ المونديال للمرة الأولى في تاريخه.

ستكون المواجهة التي ستجمع بين منتخبي مدغشقر وغانا، من أهم المباريات في الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب غانا، المنتشي بالفوز في الجولة الماضية، بنتيجة 5 - صفر على حساب ضيفه منتخب تشاد، في صدارة ترتيب المجموعة التاسعة، برصيد 12 نقطة، وسيتنقل لمواجهة مضيفه منتخب مدغشقر، الذي يحتل وصافة الترتيب برصيد 10 نقاط.

وسيكون الفائز في هذا اللقاء هو صاحب الصدارة، وسيقترب أكثر من التأهل إلى نهائيات كأس العالم القادمة.

بنين - جنوب إفريقيا (المجموعة الثالثة)

تشهد المجموعة الثالثة من مجموعات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، صداما قويا بين منتخب جنوب أفريقيا (المتصدر)، ومضيفه منتخب بنين (الوصيف).

ويدخل المنتخب البنيني هذه المواجهة وعينه على النقاط الثلاث من أجل تصدر المجموعة الثالثة، حيث يمتلك في جعبته 8 نقاط، بفارق نقطتين خلف المنتخب الجنوب أفريقي.

أما منتخب جنوب أفريقيا، فسوف يعول على العودة إلى دياره بنتيجة إيجابية، للمحافظة على صدارته في المجموعة، ومواصلة طريقه نحو كأس العالم بأريحية أكبر.