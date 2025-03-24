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يوفنتوس يقيل موتا ويعين مدربا جديدا

24
MARCH
2025
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أعلن نادي يوفنتوس عملاق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الأحد، إقالة مدربه تياغو موتا لتراجع النتائج وتعيين إيغور تيودور خلفا له.
وتولى موتا المسؤولية في يونيو الماضي خلفا لماسيميليانو أليغري المدرب السابق.
 
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وعمق فيورنتينا جراح يوفنتوس الأسبوع الماضي بفوز كبير 3-صفر في الدوري ليزيد الضغوط على المدرب موتا الذي تعرض لانتقادات شديدة بعد ثاني هزيمة ثقيلة على التوالي يتلقاها الفريق.
 
وتراجع يوفنتوس للمركز الخامس. ولم يشارك يوفنتوس مطلقا في سباق اللقب هذا الموسم، وخرج من دوري أبطال أوروبا أمام أيندهوفن الشهر الماضي ثم خرج من كأس إيطاليا أمام إمبولي.
 
وقال يوفنتوس في بيان: "يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم إعفاء تياغو موتا من منصبه كمدرب للفريق الأول للرجال. كما أعلن النادي أنه أوكل قيادة الفريق إلى إيغور تيودور، الذي سيقود أول حصة تدريبية للفريق غدا".
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