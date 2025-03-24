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فيديو.. مصارع يسقط منافسه بـ"أسرع ضربة قاضية في التاريخ"

24
MARCH
2025
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سجل مصارع الفنون القتالية المختلطة يانيك باهاتي رقما قياسيا جديدا لأسرع ضربة قاضية في تاريخ بطولة "قفص المحاربين" التي أقيمت في لندن.
وبعد 4 ثواني فقط من انطلاق النزال أمسك باهاتي بيد خصمه الأسترالي تشارلز جوينر ووجه له لكمات خلفية قوية أسقطته أرضا قبل أن يتدخل الحكم ليمنع باهاتي من توجيه مزيد من الضربات لجوينز، ولكن هذا الإنجاز لم يخلو من الجدل.
 
ورغم أن الضربة أثارت حماسة كبيرة في صفوف الجماهير، فإن إعادة مشاهدة الفيديو كشفت حسب المتتبعين لهذا النوع من الرياضات عن نقطتين مثيرتين للجدل، بما في ذلك انتهاك محتمل لإحدى القواعد. فقد طلب باهاتي لمس القفازات من خصمه، لكنه لم يتلق ردا، ليقوم لاحقا بالإمساك بقفاز جوينر قبل أن ينفذ الضربة القاضية.
 
 
 
وردا على الانتقادات التي وجهت إليه بعد الفوز وأول انتصار له منذ 4 مواجهات سابقة، رد باهاتي عبر حسابه على "إنستغرام" قائلا: "لم يكن هناك لمس قفازات أو خداع من جانبي، فقط العمل الجاد. طلبت لمس القفازات، لكنه لم يرد، فتابعت تنفيذ خطتي مباشرة".
 
وأضاف: "كنت مركزا تماما ولا شيء سيوقفني عن تحقيق هدف أريد أن أقدمه لأبنائي".
 
جدير بالذكر أن باهاتي وجوينر قد التقيا سابقا في بطولة "قفص المحاربين" في نوفمبر الماضي، حيث انتهت المواجهة بتعادل فني.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
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