إسبانيا وألمانيا وفرنسا والبرتغال.. مربع ذهبي أوروبي "ناري"

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بلغت منتخبات إسبانيا وألمانيا وفرنسا والبرتغال نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد 4 لقاءات مثيرة في دور الثمانية، الأحد.

وتغلبت إسبانيا 5-4 بركلات الترجيح على ضيفتها هولندا، بعد أن انتهت مباراة الإياب بينهما بالتعادل 3-3 ليتعادل المنتخبان بنتيجة إجمالية 5-5 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الثمانية.

وأهدر كل من الفريقين ركلة الترجيح الرابعة له وجاء الحسم خلال الجولة السادسة من ركلات الترجيح عندما تصدى حارس مرمى إسبانيا أوناي سيمون لركلة الهولندي دونييل مالين، ثم أسكن بيدري الكرة في الشباك وحسم الفوز.

وكانت إسبانيا قد خطفت هدف التعادل 2-2 في الثواني الأخيرة أمام 10 لاعبين من هولندا في مباراة الذهاب التي أقيمت في روتردام.

وتقدم أصحاب الأرض مبكرا عندما تعرض ميكل أويارزابال لعرقلة من جانب يان بول فان هيكي لتحصل إسبانيا على ركلة جزاء سجل منها أويارزابال الهدف الأول في الدقيقة الثامنة.

وكادت إسبانيا أن تضاعف تقدمها بعدها بثوان عندما انطلق نيكو وليامز وانفرد بالحارس الهولندي بارت فيربروخن، لكن الأخير تصدى للكرة ببراعة.

وفي الوقت المتبقي من الشوط الأول، فرضت هولندا سيطرتها على الكرة بينما هددت إسبانيا شباك منافستها عدة مرات.

وفي وقت مبكر من الشوط الثاني، ارتكب الإسباني روبن لو نورماند خطأ ضد ممفيس ديباي لتحصل هولندا على ركلة جزاء نفذها ديباي بنجاح ليتعادل لبلاده.

وتقدمت إسبانيا مجددا في الدقيقة 67 بضربة رأس من أويارزابال إثر هجمة مرتدة، ثم تعادلت هولندا في الدقيقة 79 بتسديدة قوية من إيان ماتسن الذي سجل ظهوره الدولي الأول، واستمرت المباراة لوقت إضافي.

واستعادت إسبانيا تقدمها في الدقيقة 13 من الوقت الإضافي بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى من لامين يامال، لكن هولندا تعادلت بعد 4 دقائق من بداية الشوط الإضافي الثاني عن طريق تشافي سيمونز من ركلة جزاء احتسبت إثر خطأ من سيمون، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

بطولة جامع الكرات

وفي مباراة أخرى، أهدرت ألمانيا تقدمها بثلاثة أهداف لتتعادل 3-3 مع إيطاليا، الأحد، قبل أن تحقق فوزا مثيرا 5-4 في مجموع المباراتين وتحجز مكانا في قبل النهائي.

وسجل صاحب الأرض 3 أهداف، من بينها هدف بفضل سرعة بديهة أحد جامعي الكرات، في الشوط الأول المذهل الذي هيمن فيه على منافسه القاري بفضل أسلوب الضغط العالي والهجوم الشرس، ولم يترك لإيطاليا أي فرصة.

ومنذ فوزها بكأس العالم 2014، لم تتفوق ألمانيا على منتخب كبير بهذه الطريقة طوال شوط كامل، بعد 16 محاولة على المرمى، لكن هذا الأداء اختفى بعد نهاية الاستراحة إذ قلل الفريق من ضغطه واستقبل 3 أهداف قبل أن تتأهل بشق الأنفس بفضل فوزها في مباراة الذهاب.

وانطلق الألمان، الذين فازوا 2-1 في مباراة الذهاب، بقوة وافتتح يوشوا كيميش التسجيل في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

ثم فاجأوا حارس المرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما ودفاع إيطاليا بأكمله بركلة ركنية سريعة نفذها كيميش، ليحولها جمال موسيالا غير المراقب إلى الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وكان الفريق الإيطالي يحاول تنظيم صفوفه عندما ألقى نويل أوربانياك (15 عاما) وهو أحد جامعي الكرات، الكرة بسرعة إلى كيميش لينفذ الركلة الركنية، وبعد المباراة، حصل الفتى على كرة موقعة من الفريق الألماني.

وأضاف تيم كلايندينست الهدف الثالث قبل الاستراحة بضربة رأس من مسافة قريبة بعد تمريرة حاسمة أخرى من كيميش وخطأ دفاعي آخر من الفريق الزائر، وبدا أن صاحب الأرض في طريقه لتحقيق فوز مريح.

وكانت هذه هي التمريرة الحاسمة الرابعة لكيميش خلال المباراتين لكنها لم تكن كافية للفوز، بعدما ارتكب منتخب ألمانيا خطأ أطلق شرارة عودة إيطاليا، وسمح لمويزي كين بتقليص الفارق بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني.

ومع تراجع الألمان، تفوق كين على المدافع جوناثان تاه في الدقيقة 69 ليجعل النتيجة 3-2.

وتعادلت إيطاليا في المباراة بهدف سجله جياكومو راسبادوري من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع لكنها لم تتمكن من تسجيل هدف آخر من أجل معادلة نتيجة مجموع المباراتين.

فرنسا تستعيد التوازن

وفي المباراة الثالثة، حسمت فرنسا تأهلها إلى قبل النهائي بالفوز 5-4 على كرواتيا بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراة الإياب بفوز فرنسا 2-صفر على ملعبها، إذ كانت قد خسرت بالنتيجة ذاتها في ذهاب دور الثمانية.

ونفذ دايو أوباميكانو ركلة الترجيح الحاسمة في منافسة مثيرة شهدت تصدي حارس مرمى فرنسا مايك مينيان لركلتي ترجيح، لتتأهل فرنسا لمواجهة إسبانيا في الدور قبل النهائي.

وافتتح مايكل أوليس التسجيل لفرنسا ثم أضاف عثمان ديمبلي الهدف الثاني قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، لتستمر إلى وقت إضافي لم يسفر عن جديد لتُحسم المواجهة بعدها عبر ركلات الترجيح.

رونالدو يهدر ويسجل

وفي لقاء رابع، سجل البديل فرانسيسكو ترينكاو هدفين وهز كريستيانو رونالدو الشباك أيضا لتفوز البرتغال 5-2 على الدنمارك بعد وقت إضافي، الأحد، وتتفوق 5-3 في مجموع المباراتين لتتأهل إلى المربع الذهبي.

وتعافى رونالدو من إهدار ركلة جزاء مبكرة ليلعب دورا حاسما في عودة فريقه، ورغم أنه اضطر لمشاهدة الوقت الإضافي من على مقاعد البدلاء، فقد واصل قيادة الجماهير لتجد البرتغال أخيرا طريقة لتجاوز الدنمارك.

وبعد أن تقدمت الدنمارك 1-صفر بهدف راسموس هويلوند في مباراة الذهاب الخميس الماضي في كوبنهاغن، رحل الظهير يواكيم مايلي عن المعسكر لحضور ولادة طفله ليقدم بديله باتريك دورجو هدية مبكرة للبرتغال عندما ارتكب خطأ ضد رونالدو ليتسبب في ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة.

وتقدم رونالدو لتنفيذ ركلة الجزاء بنفسه، لكن حارس مرمى الدنمارك كاسبر شمايكل فاز في معركة الأعصاب واتجه بذكاء إلى الزاوية اليسرى ليحرم قائد البرتغال من التسجيل.

وكاد رونالدو أن يصلح خطأه في الدقيقة 17 عندما استقبل تمريرة عرضية من نونو مينديز على القائم البعيد بضربة رأس قوية، لكن شمايكل تفوق عليه مرة أخرى.

وتقدمت البرتغال أخيرا في الدقيقة 38 بفضل هدف عكسي سجله مدافع الدنمارك يواكيم أندرسن، بعدما حول ركلة ركنية إلى شباك فريقه بضربة رأس.

وتعادلت الدنمارك عن طريق راسموس كريستنسن بضربة رأس من ركلة ركنية في الدقيقة 56، ورغم أن رونالدو منح صاحب الأرض التقدم مرة أخرى بتسديدة من زاوية ضيقة فإن كريستيان إريكسن أعاد الدنمارك إلى المقدمة في مجموع المباراتين في الدقيقة 76.

ثم تولى ترينكاو زمام الأمور، وسجل في الدقيقة 86 ليجعل النتيجة 3-3 في مجموع المباراتين ويفرض شوطين إضافيين قبل أن يسجل مرة أخرى بتسديدة رائعة في الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الأول ليضع فريقه في المقدمة.

ودافع لاعبو الدنمارك ببسالة لكن الفريق فقد قوته بعد هدف ترينكاو الثاني، وأضاف جونسالو راموس الهدف الخامس للبرتغال ليرسل بلاده إلى قبل النهائي.

وفي الدور قبل النهائي المقرر في يونيو المقبل، تستعد ألمانيا لمواجهة البرتغال، بينما تلتقي إسبانيا فرنسا.