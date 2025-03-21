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رفض استئناف برشلونة وأوساسونا بشأن تغيير موعد المباراة

21
MARCH
2025
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رفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الخميس طعون برشلونة وأوساسونا على الموعد المؤجل لمباراتهما المؤجلة في الدوري الإسباني.
 
وسيستضيف متصدر الدوري الإسباني فريق أوساسونا في 27 مارس، بعد أن ألغيت المباراة بسبب وفاة طبيب نادي برشلونة في الموعد الأصلي، 8 مارس.
 
واستأنف برشلونة ضد الموعد الجديد لأنه لم يسمح لبعض لاعبيه بالحصول على ”وقت كافٍ للراحة“ بعد انتهاء الخدمة الدولية.
 
وقالت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد: ”السوابق... تنص على أن استدعاء المنتخبات الوطنية ليس سببًا كافيًا لإعادة جدولة المباراة... عندما يكون لدى الفريق المتأثر عدد كافٍ من اللاعبين لخوض المباراة“.
 
ويشارك الجناح رافينيا ضمن تشكيلة البرازيل في مباراة تصفيات كأس العالم في الأرجنتين المقرر انطلاقها في الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش يوم 26 مارس الجاري، بينما يسافر المدافع رونالد أراوخو مع أوروغواي لزيارة بوليفيا يوم 25 مارس في الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.
 
كما اعترض أوساسونا على الموعد الجديد لأنه سيحصل على أقل من 72 ساعة راحة قبل مباراته التالية التي كانت مقررة في 28 مارس على ملعب أتلتيك بلباو.
 
وقالت اللجنة إنه سيتم تقديم مباراة بلباو إلى 30 مارس، للسماح لأوساسونا بوقت للتعافي.
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