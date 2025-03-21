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برشلونة يرسم خطة ضم صلاح.. وديكو يرفض

21
MARCH
2025
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كشفت تقارير صحافية أن نادي برشلونة الإسباني يراقب وضع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول لبحث إمكانية التعاقد معه في صفقة مجانية بنهاية الموسم الجاري، رغم تفضيل المدير الرياضي، ديكو، للكولومبي لويس دياز.
 
وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق على التجديد حتى الآن رغم تألق المهاجم المصري خلال الموسم الجاري.
 
وأفاد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن برشلونة يراقب وضع صلاح وزميله لويس دياز عن كثب، إذ كان الكولومبي في البداية الهدف المفضل للنادي الإسباني، لكن التعاقد مع المهاجم المصري في صفقة انتقال مجانية قد تعطل خططهم.
وأضاف التقرير: يرى ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، أن دياز هو المرشح الأمثل لتعزيز صفوف الفريق في الموسم الجديد، لكن مطالب ليفربول المالية ستعيق الصفقة، ما يجعل ضم صلاح خياراً جذاباً وأكثر واقعية للأندية التي تبحث عن تعزيزات هجومية بتكلفة أقل.
 
ويحافظ صلاح في سن 33 على مستوى عالٍ من الأداء ويقدم مستويات مميزة، إذ بات خامس الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتساوي مع سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق، وثالث هدافي ناديه عبر التاريخ، لكن مستقبله ما يزال غامضاً رغم قرب انتهاء الموسم.
 
ولا يعتبر اهتمام برشلونة بصلاح جديداً، ففي أواخر عام 2023، أشارت التقارير إلى أن النادي الإسباني عُرض عليه ضم اللاعب المصري.
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