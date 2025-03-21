كورتوا: ابتعادي بسبب شارة القيادة "تضليل"

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كشف تيبو كورتوا حارس بلجيكا يوم الثلاثاء أنه أوضح لزملائه بعد عودته للمنتخب الوطني لكرة القدم ظروف غيابه الطويل عن الفريق وعبر عن أمله في أن ينتهي الجدل بشأن فترة غيابه التي استمرت قرابة العامين.

ولم يشارك كورتوا (32 عاما) مع بلجيكا منذ يونيو 2023 عندما غادر الفريق قبل مباراة في تصفيات بطولة أوروبا في إستونيا، لكن بعد تغيير المدرب عاد للتشكيلة التي ستخوض مواجهتين فاصلتين في دوري الأمم الأوروبية أمام أوكرانيا.

وتقام مباراة الذهاب في مورسيا بإسبانيا الخميس، بينما تستضيف مدينة جنك مباراة العودة يوم الأحد المقبل.

وقال حارس مرمى ريال مدريد (32 عاما)، الذي خاض 102 مباراة دولية، إن رحيله عن الفريق لم يكن بسبب حرمانه من شارة القيادة كما تردد حينها لكنه كان بعد انهيار علاقته مع المدرب دومينيكو تيديسكو الذي حل محله رودي غارسيا حاليا.

واعترف كورتوا أنه كان بإمكانه التعامل بشكل أفضل في خلافه مع تيديسكو، وأبدى ندمه على ما وصفه بسوء الفهم مع زملائه.

ومع ذلك، قال إنه شعر باستحالة العودة للمنتخب تحت قيادة تيديسكو بعد انهيار علاقتهما.

وتلقى كورتوا الكثير من الأسئلة عن غيابه الطويل الذي انقسمت الآراء حوله في بلجيكا، وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء استخدم فيه نبرة هادئة وتصالحية لكنه أصر على أنه سيبقى متمسكا برأيه. وقال: أنا كما أنا.

وتحدث كورتوا إلى زملائه الاثنين بعد انضمامه للفريق في بلجيكا.

وأضاف كورتوا: كان هناك الكثير من سوء الفهم، ولم تكن الحقائق كاملة، لذلك تمكنت من تفسير ما حدث. تمكن زملائي من طرح أسئلتهم. أشعر بالارتياح لأننا تمكنا من التحدث في كل شيء.

وزاد: أصبحت الأمور كلها واضحة والآن نتطلع للأمام. أعلم أنني ارتكبت أخطاء. في ذلك الوقت، لم أكن مستعدا ذهنيا للعب بنسبة مئة بالمئة. بعد موسم طويل، أحيانا تكون ردود أفعالك مندفعة ولم يكن ذلك ذكيا مني ولم يكن هذا أفضل شيء للفريق والجماهير.

وأتبع: لا زلت أعتقد أن الاتحاد المحلي كان يمكنه التعامل مع الأمر بشكل أفضل بعد ذلك، لكنني تعرضت أيضا لإصابة خطيرة في الركبة. لم أكن مستعدا للمشاركة في بطولة أوروبا على أي حال. عندما تنهار علاقتك مع مدرب، يصبح الأمر صعبا أيضا. كُتب الكثير عن أن رحيلي كان لعدم منحي شارة القيادة، لكن هذا غير صحيح. إنه أكبر تضليل.

وختم: أدرك أن الأمر كان صعبا على الجماهير في ذلك الوقت. أتمنى أن يتقبلوني مرة أخرى. أفهم أن الأمر ليس سهلا، لكنني أتمنى أن يدعموا الفريق.