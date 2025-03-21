السعودية تنعش آمالها المونديالية بعبور "سور الصين"

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أنعش منتخب السعودية آمال التأهل إلى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك بعد فوزه الصعب على ضيفه الصيني 1 -صفر ، الخميس، في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية.

وألغى الحكم هدفا للأخضر السعودي في الدقيقة 37 بعد العودة لتقنية الفار، نتيجة لمسة يد ضد فيصل الغامدي.

ولعب منتخب الصين بعشرة لاعبين منذ الثواني الأخيرة للشوط الأول لطرد لاعبه لين ليانغمينغ نتيجة مخالفة ضد حسن كادش.

وفي الشوط الثاني تقمص سالم الدوسري لاعب وسط الهلال، دور البطولة وسجل هدف الفوز الثمين للسعودية في الدقيقة 50، بعدما تلقى تمريرة من سعود عبد الحميد على مقربة من المرمى ليسدد بقدمه اليمنى في الشباك.

ورفع منتخب السعودية رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف منتخب أستراليا الوصيف، في ظل الصراع بينهما على بطاقة التأهل المباشر الثانية للمونديال، عقب ظفر منتخب اليابان في وقت سابق اليوم ببطاقة التأهل الأولى.

وظل المنتخب الصيني في المركز الأخير برصيد ست نقاط، بعد تلقيه الهزيمة الخامسة مقابل انتصارين.

وسجل منتخب السعودية انتصاره الثاني في التصفيات مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين.

وجاء الفوز الوحيد الأخر للمنتخب السعودي في التصفيات على حساب الصين أيضا، بنتيجة 2 -1 ومنذ ذلك الحين خسر الفريق مرتين أمام اليابان صفر- 2 وإندونيسيا بالنتيجة ذاتها، وتعادل سلبيا مع أستراليا والبحرين.