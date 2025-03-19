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ضحية الإصابة المتهورة: لا أحمل ضغينة تجاه خصمي

19
MARCH
2025
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أكد الفرنسي جان-فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه ليام روبرتس حارس مرمى ميلوول رغم الإصابة المروعة التي تسبب بها الأخير خلال مباراة الفريقين في الدور الخامس لمسابقة كأس إنجلترا.
 
واحتاج ماتيتا إلى 25 غرزة لمعالجة الإصابة المروعة التي تعرض لها في الأذن نتيجة خروج عنيف لروبرتس من مرماه في مغامرة خطيرة كلفته الطرد ومن ثم تمديد إيقافه لست مباريات.
 
وتلقى ماتيتا، الفائز بالميدالية الفضية في مع المنتخب الفرنسي في الألعاب الأولمبية الصيف الماضي، العلاج لدقائق عدة قبل أن ينقل على حمالة خارج الملعب ومنه الى المستشفى، إذ لم يكن ماتيتا مدركا لخطورة الإصابة في البداية، حتى إنه طلب الاستمرار في اللعب.
 
وصرح الفرنسي لشبكة "سكاي سبورتس" مع ضمادة كبيرة على الجرح: عندما ركلني، كنت على الأرض أنتظر أن ينال البطاقة الحمراء. كنت مستعدا للعب. قلت لنفسي: امسح الدم واستمر في اللعب. كنت أجادل الطبيب لثلاثين ثانية، قائلا إني أريد اللعب. رأى الطبيب الإصابة، لكني لم أستطع رؤيتها، ظننت أنه جرح صغير. كانت أذني متدلية.
 
 
ومع ذلك، يعتقد ماتيتا أنها كانت مجرد "مشاعر زائدة" في خضم المعركة، مضيفا: اتصل بي ليام وبعث لي رسالة نصية أثناء وجودي في المستشفى، وقلت له لا بأس، إنها كرة القدم. لقد اعتذر. كان قلقا. لا أعتقد أنه استيقظ صبيحة المباراة وقال لنفسه أريد قطع رأس جان فيليب. هناك ضغط كبير. أراد القيام بعمل جيد لفريقه، فالمشاعر الزائدة تدفعك إلى ارتكاب أفعال جنونية. كان مجرد خطأ. نتعلم من التجارب.
 
وعاد ماتيتا الذي سجل 15 هدفا في 33 مباراة مع بالاس في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى التدريبات الفردية، ويأمل أن يكون جاهزا للمشاركة في ربع نهائي كأس إنجلترا ضد فولهام في 29 الحالي.
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