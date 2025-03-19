تعده أمه.. طبق غريب يتناوله رونالدو من أجل مونديال 2026

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في وقت يسعى فيه قائد النصر السعودي كريستيانو رونالدو، إلى المشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده البرتغال عندما يبلغ من العمر 42 عاما، كُشف أخيراً عن الطبق الغريب الذي يحب النجم الكروبي تناوله ليبقى قويا في سن الأربعين والذي أتمه الشهر الماضي.

كلمة سر بطبق يعشق الأسطورة

فقد أصبح البرتغالي مثيرا للإعجاب بسبب مستوياته خلال مسيرته الاحترافية وكذلك لحفاظه على لياقته البدنية رغم وصوله إلى الأربعين عاما.

واتضح أن طبق "باكالهاو في براس" البرتغالي، وهو من الأطباق التي يعشقها الأسطورة ويتناولها بكثرة هو كلمة السر، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتتكون هذه الوجبة من سمك القد المملح والبصل والبطاطس والبيض، وهي سريعة التحضير، وقد بدأ بتناولها حسب وصفة والدته.

يبدو أن السر يكمن في تناول طبق برتغالي يحتوي على سمك القد المملح والبصل والبطاطس والبيض

كذلك تبيّن أن مطعم رونالدو في لشبونة بات يقدم الطبق للزبائن باستخدام وصفة أمه أيضا، ويقول المهاجم بنفسه أنه يذكره بطفولته ويبقيه قويا.

يأتي هذا بينما يعتقد أن رونالدو يلتزم عموما بنظام غذائي غني بالبروتين ويستهلك القليل من السكر، ويلتزم عادة بشرب الماء.

لكن رغم ذلك يرى البعض أن وراء ليقاته طبقا غير عادي، إذ يعرف رونالدو بتمسكه بالأطباق الأساسية للحفاظ على لياقته البدنية.

33 لقب و5 كرات ذهبية

يذكر أن هذه الجهود تأتي مع مسيرة احترافية شهدت فوز النجم بـ 33 لقبا كبيرا، بما في ذلك 5 كرات ذهبية وخمسة ألقاب دوري أبطال أوروبا.

وكان المهاجم مع النصر قد شارك في 33 مباراة خلال الموسم الجاري، وسجل 28 هدفا في جميع المسابقات، كما أنه يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي.

وجاء ذلك بعد سنوات من النجاح في مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.