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النجم الدنماركي إريكسن يتوقع رحيله عن مانشستر يونايتد

19
MARCH
2025
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يتوقع النجم الدنماركي كريستيان إريكسن الرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي مع نهاية عقده الصيف المقبل، إذ لم يتلق اتصالات من ناديه بخصوص تمديد العلاقة التعاقدية بينهما.
 
وانضم إريكسن (33 عاماً) إلى مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر شهر يوليو 2022 بعد فترة إحترافية قصيرة في برنتفورد، وذلك عندما عاد إلى ملاعب كرة القدم عقب فترة من الغياب عقب تعرضه لأزمة قلبية في يورو 2020 عقب خضوعه لعملية زرع جهاز مزيل الرجفان القلبي.
 
ولن يتخذ إريكسن لاعب أياكس أمستردام وتوتنهام وإنتر ميلان سابقا، أي قرارات متسرعة في هذا الصدد، إذ قال لوسائل الإعلام الدنماركية قبل مواجهة البرتغال في دوري الأمم الأوروبية: لم أسمع أي شيء من النادي، لذا افترض أن التعاون سيتوقف، هكذا أفسر الأمر.
 
وأضاف "عقدي ينتهي هذا الصيف، واستعد لإيجاد شيء جديد، أنا على مايرام مع ذلك، أين سيكون ذلك، لم أحدد بعد، أنا لم أحاول أن أكون لاعبا حرا إلا بعد تعرضي لسكتة قلبية، لكن الموقف كان مختلفا.
 
وخت: سأنتظر وسأرى العروض التي ستأتي، لن أتخذ أي قرارات متسرعة، لكن إذا جاء أي عرض مناسب، سأدرسه، لكني لا أعرف ما هو الشيء المناسب. الحقيقة لا أعتزم البقاء في إنجلترا، لن أذهب إلى أميركا، لن أذهب بعيدا، أود البقاء في أوروبا ، لكن الوقت مازال مبكرا للعودة إلى الدنمارك، أشعر بأنه مازال أمامي بعض السنوات الجيدة في الخارج.
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