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تراجع بشكل مفاجئ.. صلاح مهدد بخسارة حلمه

19
MARCH
2025
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تراجعت حظوظ النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في الفوز بجائزة الكرة الذهبية في بضعة أيام بعدما فقد فريقه فرصة تحقيق لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنجليزية.
 
وودع ليفربول منافسات دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان بركلات الترجيح، كما خسر لقب كأس الرابطة الإنجليزية 2-1 أمام نيوكاسل.
 
وأفاد موقع "غول" العالمي، أن صلاح كان المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام، في ظل تصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي وتصدره الترتيب العام لدوري أبطال أوروبا قبل أن يودع البطولة بشكل مفاجئ.
 
وأضاف التقرير: تراجع صلاح في الترتيب من المركز الأول إلى السادس بعدما فقد لقبين في أيام قليلة.
 
وأصبح البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة المرشح الأول للفوز بالجائزة، بينما يأتي الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد ثانياً، ويليه لامين يامال.
 
ووصل محمد صلاح، إلى النهائي الخامس على التوالي دون تسجيل أي هدف أو تمريرة حاسمة، وقدم مجدداً مستوى متذبذبا في خسارة "الريدز" أمام نيوكاسل 1-2، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية وكان أحد أقل لاعبي فريقه فاعلية، بعد أيام قليلة من الاختفاء أمام باريس سان جيرمان.
 
ولا يحظى النجم المصري بسجل جيد في النهائيات، إذ سجل هدفاً واحداً وصنع مثله في ثمانية نهائيات مع ليفربول ومنتخب مصر.
 
ولم يتبق لصلاح سوى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما فقد فرصة الرباعية مبكراً بعد الإقصاء من كأس الاتحاد، قبل أن يتبخر حلم الثلاثية في غضون أيام بعد الخروج من دوري الأبطال وخسارة لقب كأس الرابطة.
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