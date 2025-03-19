living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميسي يسجل هدفه الأول في الدوري الأميركي

19
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سجل النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي هدفه الأول في الدوري الأميركي لكرة القدم هذا الموسم، ليقود فريقه إنتر ميامي لفوز صعب على أتلانتا يونايتد بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة، فجر الإثنين (بتوقيت غرينتش).
 
تقدم أتلانتا يونايتد بهدف مبكر سجله إيمانويل لاتي لاث في الدقيقة 11، قبل أن يمنح ميسي التعادل لفريق إنتر ميامي بهدف في الدقيقة 20.
 
وانتزع رفاق ميسي نقاط الفوز بهدف قاتل سجله فافا بيكولت في الدقيقة 89.
 
ورفع إنتر ميامي رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الشرقية، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم بينما تجمد رصيد أتلانتا يونايتد عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.
 
أما ميسي فقد احتفل بتسجيل الأهداف في 22 موسما مختلفا على مستوى الدوريات بعد مسيرة طويلة مع أندية برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وأخيرا إنتر ميامي الأميركي، ورفع النجم الأرجنتيني المخضرم رصيده إلى 854 هدفا في إجمالي مسيرته منها 742 هدفا بقميص الأندية.
 
كما زاد معدل ليونيل ميسي إلى 4 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم بعد ثلاثة أهداف سجلها في بطولة دوري أبطال كونكاكاف، واحتفل أيضا بهدفه رقم 38 هدفا بقميص إنتر ميامي منذ الانضمام للفريق الأميركي في صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout