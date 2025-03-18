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مانشستر يونايتد يعاند جماهيره ويرفع أسعار تذاكر المباريات

18
MARCH
2025
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أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن زيادة بنسبة 5 بالمئة في أسعار التذاكر الموسمية لمبارياته في أولد ترافورد لموسم 2025-2026، وذلك أحدث محاولة لمعالجة المشكلات المالية للنادي.
 
وسترتفع أسعار تذاكر مباريات الرجال بمتوسط 2.50 جنيه إسترليني (3.25 دولار)، ويستثنى من ذلك من هم دون 16 عاما.
 
وقال عمر برادة الرئيس التنفيذي للنادي: بعد 11 عاما متتالية من تثبيت الأسعار، قمنا بزيادة الأسعار بنسبة 5 بالمئة خلال الموسمين الماضيين ونعتزم تطبيق الشيء نفسه في الموسم المقبل لتعويض الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل، نتفهم أن أي ارتفاع في الأسعار غير مرحب به، خاصة خلال فترة تراجع الأداء على أرض الملعب، وقد استمعنا بعناية إلى الحجج القوية التي طرحها المجلس الاستشاري للمشجعين حول تثبيت أسعار التذاكر.
 
وأضاف: ومع ذلك، خلص النادي إلى أنه لن يكون من الصواب إبقاء الأسعار دون تغيير في ظل ارتفاع التكاليف واستمرار معاناة النادي من مشكلات مالية. جعلنا الزيادة في أدنى مستوى ممكن وقمنا بتجنيب الأصغر سنا من حاملي التذاكر الموسمية من أي زيادات، بهدف ضمان استمرار القوة المالية للنادي بما يكفي للاستثمار في تطوير الفريق.
 
ويحتل يونايتد المركز 13 في الدوري، وقد نظم آلاف المشجعين احتجاجات ضد ملاكه في وقت سابق من الشهر الجاري.
 
وقالت رابطة مشجعي مانشستر يونايتد إن الزيادة الأخيرة في أسعار التذاكر كانت "أقل مما كان يخشاه كثيرون" لكنها أبدت خيبة أملها إزاء تجاهل النادي للدعوة إلى تثبيت الأسعار على نطاق واسع.
 
وذكرت الرابطة في بيان: تناقشنا كثيرا وبجدية لعدة أشهر حول أن النادي بحاجة إلى النظر إلى الصورة الكبيرة وتجميد أسعار التذاكر في الموسم المقبل. أندية أخرى فعلت هذا بالفعل، وفي يونايتد كان ذلك سيوجه رسالة قوية حول الحاجة إلى تكاتف الجميع لإخراج النادي من الوضع الصعب للغاية الذي يجد نفسه فيه.
 
وكان يونايتد أعلن في فبراير الماضي عن عزمه إلغاء ما بين 150 و200 وظيفة، وكشف قبل أيام أنه يخطط لبناء ملعب جديد يسع 100 ألف مقعد بتكلفة ملياري جنيه استرليني وسيصبح الأكبر في بريطانيا.
 
وتبلغ ديون يونايتد الحالية أكثر من مليار جنيه استرليني، بينها 300 مليون جنيه إسترليني في صورة رسوم انتقالات مستحقة.
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