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بعد اعتزال حارس القادسية دولياً.. هجوم حاد على كورتوا

18
MARCH
2025
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انضم تيبو كورتوا إلى منتخب بلجيكا لأول مرة منذ 22 شهراً يوم الاثنين منهياً فترة ابتعاد اختياري في عودة قوبلت بانتقادات واسعة من لاعبين دوليين سابقين.
 
ولم يلعب كورتوا مع بلجيكا منذ يونيو 2023 بعد خلاف مع مدرب المنتخب السابق دومينيكو تيديسكو بشأن شارة القيادة لكنه عاد بعد إقالة تيديسكو وتعيين رودي جارسيا في يناير ليحل محله.
 
وأعلن كوين كاستيلز حارس بلجيكا الأساسي على مدار العامين الماضيين اعتزاله اللعب الدولي احتجاجا على قرار عودة كورتوا فيما وجه زملاء آخرون انتقادات مبطنة لحارس مرمى ريال مدريد.
 
ومن المتوقع أن يتحدث الحارس المخضرم (32 عاما) لوسائل الإعلام الثلاثاء لكن عودته إلى الفريق لم تمر مرور الكرام مع مدربه السابق مارك فيلموتس، الذي لعب كورتوا تحت قيادته 41 مباراة دولية بين عامي 2012 و2016.
 
وقال فيلموتس عن مباراتي بلجيكا أمام أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية في إسبانيا يوم الخميس وفي جينك يوم الأحد "لم أكن لأستدعيه حينها. كنت سأخوض هاتين المباراتين بدونه".
 
وأضاف فيلموتس للإذاعة البلجيكية "كنت سأرى وأسمع وأشعر أولا بنبض اللاعبين داخل المنتخب في هذه القضية. كنت سأتحدث إلى كاستيلز، وأُظهر الاحترام للاعبين الذين كانوا هناك والذين لعبوا بدون كورتوا، وعندها فقط ربما كنت سأدمج كورتوا في التشكيلة".
 
وكان مدافع بلجيكا السابق فيليب ألبرت الذي يعمل حاليا محللا تلفزيونيا أكثر انتقادا لكورتوا.
 
وقال ألبرت: انسحب من المنتخب الوطني قبل أسبوع من زفافه. لقد أساء إلى منتخبنا الوطني.
 
وقال غارسيا في إعلان تشكيلة الفريق الأسبوع الماضي إنه سيكون هناك نقاش مع كورتوا بشأن خروجه من التشكيلة وانتقاداته السابقة لزملائه في الفريق.
 
وأضاف غارسيا يوم الجمعة: تيبو واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، إن لم يكن الأفضل، ومن الرائع أن يكون ضمن تشكيلة الفريق. سنتحدث إلى المجموعة مرة واحدة عما حدث، وهذا كل شيء. هذه
مغامرة جديدة، وأريد المضي قدماً.
 
ونال وصول كورتوا إلى المعسكر التدريبي للمنتخب البلجيكي يوم الاثنين تغطية إعلامية محلية واسعة النطاق.
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