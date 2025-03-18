living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خروج ميسي من قائمة الأرجنتين لمواجهة أوروغواي والبرازيل

18
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
خرج النجم المخضرم ليونيل ميسي من قائمة المنتخب الأرجنتين لمواجهة أوروغواي والبرازيل في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.
 
ولم ينضم ميسي (37 عاما) لقائمة التانغو التي ضمت 25 لاعبا والتي أعلنها المدرب ليونيل سكالوني الإثنين.
 
وذكرت تقارير إعلامية أرجنتينية أن ميسي عانى من إصابة في الفخذ الأيسر أمس الأحد خلال فوز فريقه إنتر ميلامي على أتلانتا يونايتد 2 /1 في الدوري الأميركي للمحترفين.
 
ويتصدر منتخب الأرجنتين تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 25 نقطة قبل مواجهة مضيفه منتخب أوروغواي صاحب المركز الثاني يوم الجمعة المقبل ثم مواجهة ضيفه منتخب البرازيل صاحب المركز الخامس بعدها بأربعة أيام في بوينس يرس.
 
كما شهدت قائمة الأرجنتين غياب باولو ديبالا وغونزالو مونتيل وجيوفاني لو سيلسو.
 
وضمت قائمة الأرجنتين في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، جيرونيمو رولي، والتر بينيتيز.
 
وفي خط الدفاع: ناهويل مولينا، خوان فويث، كريستيان روميرو، جيرمان بيزيلا، ليوناردو باليردي، نيكولاس أوتاميندي، فاكوندو ميدينا، نيكولاس تاليافيغو.
 
وفي خط الوسط: لياندرو باريديس، إنزو فيرنانديز، رودريغو دي بول، أليكسيس ماك أليستر، إيزيكيل بالاسيوس، ماكسيمو بيروني، جوليانو سيميوني، بينجامين دومينيغيز، تياغو ألمادا، نيكولاس غونزاليس.
 
وفي خط الهجوم: أنخيل كوريا، نيكولاس باز، خوليان ألفاريز، لاوتارو مارتينيز، سانتياغو كاسترو.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout