حدث في الدوري البلغاري.. دقيقة صمت حدادا على لاعب حي

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تقدم نادي منافس في بطولة الدوري البلغاري لكرة القدم، بالاعتذار بعدما أعلن عن دقيقة حداد على لاعب سابق تبين فيما بعد أنه لازال حيا.

ونعى نادي أردا كارجالي لاعبه السابق بيتكو جانشيف، وذلك قبل مباراة الفريق ببطولة الدوري يوم الأحد أمام ليفسكي صوفيا، وتجمع لاعبو الفريقين حول دائرة منتصف الملعب من أجل الوقوف دقيقة حداد على روح اللاعب.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن النادي قام بالنشر عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، ليؤكد حدوث سوء فهم.

وقال النادي في بيانه : "إدارة نادي أردا تعرب عن اعتذارها العميق للاعب الفريق السابق بيتكو جانشييف وأقاربه بعدما وصلتنا معلومات خاطئة حول وفاته".

ويحتل نادي أردا كارجالي المركز الخامس في ترتيب الدوري البلغاري برصيد 41 نقطة.