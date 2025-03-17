رغم خسارة كأس الرابطة.. تصريحات إيجابية من مدرب ليفربول

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يحاول الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، إضفاء لمسة إيجابية على أصعب أسبوع مرّ عليه كمدرب للفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ليفربول خسر أمام نيوكاسل 1-2 في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، يوم الأحد، وذلك بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء الماضي.

وفاز أرسنال على تشيلسي يوم الأحد، وهذا ما يعني أنه قلص الفارق مع ليفربول إلى 12 نقطة في صراع صدارة الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات عقب خسارة فريقه في مباراتين على التوالي للمرة الأولى هذا الموسم : "إنها نتيجة محبطة وأداء محبط، الأمر مختلف تماما عما شعرت به عقب مباراة باريس".

وأضاف: "لقد استغرق الأمر سبع أو ثماني أو تسعة أشهر لنخسر مرتين على التوالي وهذا حدث أمام فريقين، فريق ينافس على الصعود لدوري الأبطال والآخر هو باريس سان جيرمان".

وتابع: "لقد كانت بداية أسبوعنا رائعة بالفوز على ساوثهامبتون".

وأوضح سلوت: "كما تعلم حينما تواصل تقدمك في البطولات، فإن المنافسين يكونون أقوى وحتى ليفربول يخسر مباريات".

واختتم تصريحاته قائلا: "لقد كان أسبوعا صعبا لكنه شهد أيضا توسيعنا للفارق في الصدارة بـ12 نقطة من عشر، لكن ما حدث مؤخرا كان عكس ما أرادنا".

وعاد نيوكاسل بعد انتظار دام لأكثر من نصف قرن، إلى منصات التتويج محققا أول لقب كبير له منذ عام 1969، بعدما توج بكأس رابطة الأندية الإنكليزية لكرة القدم بفوزه على ليفربول بطل الموسم الماضي وحامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (10) 2-1 على ملعب ويمبلي.