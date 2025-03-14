بطولة لبنان لكرة القدم: الصفاء أوقف انتصارات الانصار بتعادله وإياه 1 - 1

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تعادل الانصار المتصدر والصفاء الوصيف 1 - 1 (الشوط الاول 1 - 0)، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم تحت الأضواء الكاشفة في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة العاشرة من الدوري العام اللبناني ال65 لكرة القدم.

وافتتح نادر مطر التسجيل للانصار في الدقيقة 31 بكرة ارضية سددها بيسراه من داخل منطقة الجزاء الى الزاوية اليسرى الارضية البعيدة لمرمى الحارس مصطفى مطر، وارتدت من أسفل القائم الأيسر الى داخل الشباك.

وعادل التونسي رفيق المدنيني للصفاء خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 64.

ورفع الانصار رصيده الى 28 نقطة، بعدما نجح الصفاء في ايقاف مسلسل انتصاراته المتتالية منذ بدء البطولة. فيما رفع الصفاء رصيده الى 26 نقطة.