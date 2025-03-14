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ليفربول "يهدد" صلاح باستبداله بـ"أفضل لاعب في العالم"

14
MARCH
2025
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كشفت تقارير صحافية أن ليفربول يضع البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة الإسباني ضمن حساباته تحسباً للرحيل المحتمل للنجم المصري محمد صلاح مهاجم الفريق.
 
ورغم الموسم المميز الذي يمر به صلاح ومساهمته في تصدر فريقه ترتيب الدوري الإنجليزي، فإن مستقبل النجم المصري ما يزال غامضاً رغم قرب انتهاء الموسم، إذ يحق له التوقيع مجاناً لأي ناد بنهاية الموسم.
 
وأفاد موقع "قيف مي سبورت" نقلاً عن "كوت أوفسايد" المختص بأخبار ليفربول، أن أرني سلوت يضع رافيينا ضمن خياراته، بعد أن قدم واحدًا من أفضل مواسمه في دوريات النخبة الأوروبية.
 
وبات رافينيا مرشحًا قويًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تراجعت حظوظ صلاح في الفوز بها بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان.
 
وأضاف التقرير: رافينيا يخضع "لمراقبة دقيقة" من أكبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ويُصنّف ليفربول كأحد هذه الأندية بعد تألقه اللافت مع برشلونة هذا الموسم، بأدائه الذي جعله يُوصف بأنه "أحد أفضل اللاعبين في العالم".
 
وزاد التقرير: لا يرغب برشلونة في السماح لرافينيا بالرحيل، لكن وضعه المالي قد يكون سببًا لبيعه، مع امتلاك الأندية الإنجليزية لميزانيات ضخمة في سوق الانتقالات.
 
وقد تُشكّل مكانة الدوري الإنجليزي الممتاز عامل جذب لرافينيا للعودة إلى إنجلترا، إذ لعب سابقا لليدز يونايتد، ومع احتمال خسارة ليفربول لصلاح في الصيف، سيستبدله ليفربول بالنجم البرازيلي.
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