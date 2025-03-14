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وفاة النجم الكاميروني فنسنت أبوبكر.. أين الحقيقة؟

14
MARCH
2025
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راجت أخبار في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عن وفاة النجم الكاميروني فنسنت أبوبكر لاعب هاتاي سبور التركي والذي سبق له خوض تجربة في المنطقة العربية مع النصر السعودي بين 2021-2023، لكن الأمر التبس على كثير من المستخدمين، إذ أن المتوفى هو لاعب نيجري يدعى أبوبكر لاوال لاعب فايبرز الأوغندي في العاصمة كامبالا أواخر الشهر الماضي.
 
وتناقل مستخدمون كثر خبر وفاة النجم الكاميروني الذي سجل هدف فوز منتخب بلاده التاريخي على البرازيل في المونديال الأخير بقطر، رغم أنه شارك يوم السبت الماضي في المباراة التي فاز بها فريقه على طرابزون سبور في الجولة 27 من الدوري التركي.
 
 
واختلط اسم أبوبكر على كثيرين، إذ أن اللاعب النيجري الراحل أبوبكر لاوال فارق الحياة في أوغندا بعدما سقط من شرفة غرفة صديقته في الطابق الثالث بأحد أحياء كمبالا، بينما ما زالت الشرطة تحقق في ملابسات الوفاة.
 
وشارك فنسنت (33 عاماً) في 39 مباراة مع النصر بين أغسطس 2021 ويناير 2023، سجل خلالها 13 هدفاً بينما قدم 6 تمريرات حاسمة.
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