بعد انسحاب الأهلي.. بلاغ من بيراميدز بسبب "توجيه الدوري"

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أعلن نادي بيراميدز، الأربعاء، تقدمه ببلاغ رسمي للنائب العام المصري وشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأخرى للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد المذيع إيهاب الكومي.

وأشار بيراميدز إلى أنه تقدم بتلك البلاغات بسبب ما تناوله الكومي بشأن النادي "بشكل غير مقبول في حلقة البرنامج المذاعة مساء أمس الثلاثاء".

وذكر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز أن البلاغ للنائب العام وشكواه بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولجنة الانضباط، يتضمن فيديو به تصريحات مسيئة من جانب المذيع في حق النادي، مطالبا بضرورة التحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه من أجل حفظ حقوق النادي.

وأضاف النادي في بلاغه أن "المذيع قال على غير الحقيقة أخبارا من شأنها النيل من نادي بيراميدز، واتهمه بدون دليل باتهامات غير مقبولة، لا يمكن الصمت عليها، ولابد من التحقيق فورا معه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لكل من يتهم كذبا نادي بيراميدز بمثل هذه الاتهامات".

وكان الكومي، الذي كان عضوا بمجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، قال "النية مبيته بمنح بطولة الدوري المصري لفريق بيراميدز، ومعي الأدلة، وهناك أكتر من ذلك لكنني لا أريد أن أقول ما كان مطلوبا منا لتحقيق هذا الأمر".

وجاءت تصريحات الكومي على خلفية انسحاب الأهلي من مواجهة غريمه التقليدي الزمالك بالدوري المصري الممتاز أمس الثلاثاء.

يذكر أن بيراميدز، الساعي للتتويج بلقب الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه، يتصدر ترتيب المسابقة حاليا.