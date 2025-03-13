living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد انسحاب الأهلي.. بلاغ من بيراميدز بسبب "توجيه الدوري"

13
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
أعلن نادي بيراميدز، الأربعاء، تقدمه ببلاغ رسمي للنائب العام المصري وشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأخرى للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد المذيع إيهاب الكومي.
 
وأشار بيراميدز إلى أنه تقدم بتلك البلاغات بسبب ما تناوله الكومي بشأن النادي "بشكل غير مقبول في حلقة البرنامج المذاعة مساء أمس الثلاثاء".
 
وذكر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز أن البلاغ للنائب العام وشكواه بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولجنة الانضباط، يتضمن فيديو به تصريحات مسيئة من جانب المذيع في حق النادي، مطالبا بضرورة التحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه من أجل حفظ حقوق النادي.
 
وأضاف النادي في بلاغه أن "المذيع قال على غير الحقيقة أخبارا من شأنها النيل من نادي بيراميدز، واتهمه بدون دليل باتهامات غير مقبولة، لا يمكن الصمت عليها، ولابد من التحقيق فورا معه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لكل من يتهم كذبا نادي بيراميدز بمثل هذه الاتهامات".
 
وكان الكومي، الذي كان عضوا بمجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، قال "النية مبيته بمنح بطولة الدوري المصري لفريق بيراميدز، ومعي الأدلة، وهناك أكتر من ذلك لكنني لا أريد أن أقول ما كان مطلوبا منا لتحقيق هذا الأمر".
 
وجاءت تصريحات الكومي على خلفية انسحاب الأهلي من مواجهة غريمه التقليدي الزمالك بالدوري المصري الممتاز أمس الثلاثاء.
 
يذكر أن بيراميدز، الساعي للتتويج بلقب الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه، يتصدر ترتيب المسابقة حاليا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout