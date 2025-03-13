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بفارق كبير.. المغربي لقجع يتصدر انتخابات "عضوية مجلس الفيفا"

13
MARCH
2025
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تصدر رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، الأربعاء، بفارق كبير انتخابات مجلس الفيفا بالكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.
وتصدر لقجع لائحة الفائزين بـ49 صوتا من أصل 52 وذلك خلال الجمع العام الاستثنائي الـ14 للكونفدرالية الذي انعقد الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة.
 
وتقدم لقجع بفارق شاسع على هاني أبو ريدة وجبريلا هيما، اللذين جاءا في المركز الثاني.
 
الفائزون بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم من أفريقيا:
 
فوزي لقجع: 49 صوتا
هاني أبو ريدة: 35 صوتا
جبريلا هيما: 35 صوتا
كانيزات إبراهيم: 30 صوتا
أحمد يحيى: 29 صوتا
سليمان وابيري: 29 صوتا
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كما تميز الجمع العام الاستثنائي بإعادة انتخاب باتريس موتسيبي على رأس الهيئة الكروية القارية.
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