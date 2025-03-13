يتشاركه البشر والكلاب.. جين DENND1B مسؤول عن البدانة

A + A -

تسجل معدلات البدانة ازدياداً لا يقتصر على البشر، إذ يؤثر هذا المرض أيضاً على الكلاب، ما يفتح آفاقاً بحثية مثالية للعلماء الذين بإمكانهم بشكل أفضل تحديد الأسباب الجينية للبدانة لدى الكلاب بمعزل عن العوامل المرتبطة بأسلوب الحياة.

وفي دراسة نشرت نتائجها الخميس مجلة "ساينس"، حدد العلماء جيناً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالبدانة لدى الكلاب، ووجدوا أنه مرتبط أيضاً بزيادة الوزن لدى البشر.

وقالت إليانور رافان، الباحثة في قسم علم وظائف الأعضاء والتنمية وعلم الأعصاب في جامعة كامبريدج، لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الموقف السائد بشأن البدانة هو أن الناس لا يستطيعون التحكم في ما يأكلونه، في حين تُظهر بياناتنا أن الأفراد المعرضين للخطر يتعين عليهم العمل بجدية أكبر من أجل النحافة".

ودرس الباحثون حالة كلب من نوع "لابرادور ريتريفر". ولفتت رافان، وهي أيضاً طبيبة بيطرية، إلى أن "أي شخص يعرف الكلاب سيفهم أن البدء باللابرادور فكرة جيدة لأنها عرضة للبدانة"، إذ "يعرف عنها أنها مهووسة بالطعام".

وجمع الفريق لعاباً من 241 كلباً وأجرى دراسة على مستوى الجينوم تبحث في كل جينات الكائن الحي لتحديد المناطق المرتبطة بسمة محددة. الجينات الخمسة الأكثر أهمية موجودة أيضاً لدى البشر، وأكثرها تأثيراً هو DENND1B.

وقاس العلماء أيضاً مدى إلحاح الكلاب على أصحابها من أجل الحصول على الطعام أو ما إذا كانت انتقائية في أكل الطعام.

وتابعت الباحثة: "أبدت الكلاب منخفضة المخاطر ميلاً إلى الحفاظ على وزن صحي لا علاقة له بما تأكله ومستوى التمارين الرياضية التي تمارسها". ولكن "بالنسبة للكلاب المعرضة لخطر وراثي مرتفع، والتي لم يكن أصحابها حريصين على إخضاعها لنظام غذائي وممارسة التمارين الرياضية، فمن المرجح أن تكون تعاني من زيادة الوزن بشكل كبير".

وتسلط الدراسة الضوء على تأثير DENND1B على مسار الدماغ المسؤول عن تنظيم الشعور بالشبع. ويُطلق عليه اسم مسار اللبتين-الميلانوكورتين، وهو هدف رئيسي لبعض الأدوية المضادة للبدانة.

وتؤكد الباحثة أنه "فقط من خلال فهم علم الأحياء وفروقه الدقيقة يمكننا تحسين علاجنا للبدانة".

كذلك، قاست الدراسة المخاطر الجينية للبدانة لدى الكلاب الفردية ومستوى الجهد المطلوب للحفاظ على لياقتها البدنية. ويسهل قياس هذا الجانب لدى الكلاب مقارنةً بالبشر، لأن نظامها الغذائي ومستويات التمارين الرياضية يتم التحكم فيها بشكل كامل من أصحابها.

وقالت رافان: "يجب عدم الحكم بسلبية على أصحاب الكلاب التي تعاني من زيادة الوزن"، مضيفةً: "هؤلاء ليسوا أشخاصاً لا يدركون الوضع أو لا يهتمون بحيواناتهم الأليفة. إنها ببساطة حيوانات تريد أن تأكل طوال الوقت، ولا يتطلب الأمر سوى القليل من الطعام الإضافي كل يوم لزيادة الوزن بمرور الوقت".